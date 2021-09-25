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遭加國拘留逾1000天！與美達成協議　華為孟晚舟重獲自由

▲在加拿大被拘禁近3年，華為財務長孟晚舟終於重獲自由。（圖／美聯社／達志影像）
▲在加拿大被拘禁近3年，華為財務長孟晚舟終於重獲自由。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-25 07:58:20｜2021-09-25 08:07:28

纏訟近3年的華為副董事長兼財務長孟晚舟案件，美東時間24日有了重要進展，在與美國司法部門達成延期起訴協議後，加拿大法院同日結束對孟晚舟的引渡聆訊，這意味她將能結束近3年被拘留的生活，返回中國。

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綜合《加拿大廣播公司》、《路透社》等外媒報導，被軟禁在加拿大超過1000天的孟晚舟，24日下午以視訊方式，出席在美國紐約市布魯克林區法院的聆訊，孟晚舟被指控涉及銀行欺詐、電匯欺詐及串謀實施銀行和電匯欺詐等罪，她本人認同案件中的部分陳述，但並未認罪美國檢方確認美國政府已與孟晚舟達成延緩起訴協議(至2022年12月)，假如孟晚舟在期限內履行協議內容，在期限結束後，檢方將撤銷起訴。

美國司法部隨即通知加拿大司法單位，美方將正式撤回對孟晚舟的引渡請求，加拿大卑詩省最高法院並於同日下午2點舉行聆訊，終止孟晚舟的引渡聆訊，並簽署釋放令，孟晚舟可即時獲釋。

報導提到，得知消息後的孟晚舟，隨即擁抱律師大哭，並在庭外發表談話，感謝加拿大人和媒體的包容，也感謝法院的專業和加拿大政府維護法治的精神。《路透社》引述知情人士透露，孟晚舟將於當地時間週五晚間飛回中國。

回顧整起事件，孟晚舟是於2018年12月1日，從香港飛往墨西哥途中、途經加拿大溫哥華轉機時被捕，正值美中貿易戰展開不久，當時加拿大應美國政府要求，以涉嫌違反美國伊朗制裁禁令、欺詐銀行和竊取機密等理由，拘捕孟晚舟。美國並於2019年1月底對華為及孟晚舟提出23項指控，內容涉及詐欺和竊取商業機密等罪，向加國提出引渡要求，案件開始一連串漫長的審訊過程。

孟晚舟事件在過去幾年，引發中、美、加3國在司法、政治、外交等多方面角力，中方多次呼籲釋放孟晚舟，甚至以間諜罪逮捕2名加拿大人士，史帕弗(Michael Spavor)與康明凱(Michael Kovrig)，被批為是以人質外交脅迫加國放人；現在隨著孟晚舟獲釋，可能標誌著中加緊張關係邁入新階段。



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