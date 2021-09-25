遭加國拘留逾1000天！與美達成協議　華為孟晚舟重獲自由

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國司法部隨即通知加拿大司法單位，美方將正式撤回對孟晚舟的引渡請求，加拿大卑詩省最高法院並於同日下午2點舉行聆訊，終止孟晚舟的引渡聆訊，並簽署釋放令，孟晚舟可即時獲釋。
報導提到，得知消息後的孟晚舟，隨即擁抱律師大哭，並在庭外發表談話，感謝加拿大人和媒體的包容，也感謝法院的專業和加拿大政府維護法治的精神。《路透社》引述知情人士透露，孟晚舟將於當地時間週五晚間飛回中國。
回顧整起事件，孟晚舟是於2018年12月1日，從香港飛往墨西哥途中、途經加拿大溫哥華轉機時被捕，正值美中貿易戰展開不久，當時加拿大應美國政府要求，以涉嫌違反美國伊朗制裁禁令、欺詐銀行和竊取機密等理由，拘捕孟晚舟。美國並於2019年1月底對華為及孟晚舟提出23項指控，內容涉及詐欺和竊取商業機密等罪，向加國提出引渡要求，案件開始一連串漫長的審訊過程。
孟晚舟事件在過去幾年，引發中、美、加3國在司法、政治、外交等多方面角力，中方多次呼籲釋放孟晚舟，甚至以間諜罪逮捕2名加拿大人士，史帕弗(Michael Spavor)與康明凱(Michael Kovrig)，被批為是以人質外交脅迫加國放人；現在隨著孟晚舟獲釋，可能標誌著中加緊張關係邁入新階段。