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血癌標靶藥物昂貴 病患負擔沉重沈女士為了控制病情，採用自費BCL-2抑制劑口服標靶藥物合併去甲基化藥物治療；經兩次療程後，骨髓芽細胞與各項血液指數恢復正常值，雖然成功完全緩解病況，但昂貴的標靶藥也帶來沈重負擔。
基因隨年紀改變 急性血癌病程快臺中慈濟醫院血液腫瘤科醫師黃冠博指出，急性骨髓性白血病發病年齡常介於60歲至70歲間，年紀越大基因改變也越多，容易引發骨髓芽細胞變異導致白血病，病人會倦怠感、貧血、發燒等症狀，通常急性血癌病程發展快，若不治療會在數月甚至數周內死亡。
BCL-2抑制劑口服標靶藥 納入健保給付黃冠博醫師說明，年輕血癌病人通常需接受標準引導性化療，但考量沈女士有嚴重心臟病變病史，改採副作用低的標靶藥物治療，但標靶藥多半自費，不是人人能夠負擔得起；所幸今年七月健保有條件的將BCL-2抑制劑口服標靶藥納入給付，估計一個月約省二十至二十五萬費用不等，嘉惠無法承受傳統化學治療的急性骨髓性白血病病人。
有這些情況 應爭取申請經健保事前申請，沈女士已完成健保第一次療程，病情控制理想。黃冠博醫師解釋，依健保給付規定要與低劑量化療合併使用，健保核准後最多可給付4次療程，讓病人經濟負擔得以喘息；建議75歲以上或未滿75歲血癌病人且有嚴重心臟衰竭、慢性肺病或肝功能異常，無法接受高強度化療，可以跟醫師討論申請健保給付，爭取生存機會。
資料來源：健康醫療網 血癌標靶藥物7月納健保 符合資格別忘申請
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