孟晚舟獲釋即搭機返中　北京也放加拿大2公民回家

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孟晚舟今天稍早在加拿大透過視訊出席美國紐約市布魯克林聯邦法院的庭訊，美國聯邦助理檢察官凱斯勒（David Kessler）表示，美國政府同意暫緩起訴孟晚舟直到2022年12月1日，如果她履行協議內容，美方將會撤銷對她的指控。
凱斯勒還說，孟晚舟將以個人具結保釋，也就是允許她以個人名義擔保而無須交付保釋金，且美國打算通知加拿大撤回引渡申請。
孟晚舟出庭時對各項指控不認罪。聯邦地區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）後來批准緩起訴協議時，孟晚舟鬆了一口氣。
數小時後，加拿大法官簽令解除她的保釋條件，允許她在近3年居家監禁後重獲自由。
路透社報導，孟晚舟在法官下令後情緒激動，並且擁抱律師致謝。她當庭獲釋後告訴媒體和支持者，感謝法官「公正」審理，也訴說此案讓她生活「天翻地覆」的心情。
孟晚舟在庭外告訴記者：「我衷心感謝中國駐加拿大大使館一直以來的支持。」
她說：「過去3年，我的生活天翻地覆。作為母親、妻子和公司主管，這段時間對我來說一切都亂了套。」
「但我相信一定會撥雲見日，這真的是我生命中寶貴的經歷。」
孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，公司內部都知道這位「華為公主」可能是未來的公司領導人。
孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華國際機場被捕，美國尋求將她引渡到美國受審。
美方指稱華為利用設在香港的星通科技公司（Skycom Tech）販售設備給伊朗，孟晚舟並向匯豐銀行（HSBC）作出不實陳述，致使匯豐提供金融服務給星通公司，違反了美國對伊朗的制裁。美國指控孟晚舟犯下詐欺罪，但她否認。
孟晚舟被捕事件引發一場外交風暴，中國之後以涉嫌刺探情報為由，拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）。北京當局曾公開否認此事與孟晚舟事件有關。
然而孟晚舟今天獲釋後，路透社快訊報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，兩名遭中方關押的加拿大人也將於25日上午返國。
加拿大電視新聞台CP24報導，杜魯道表示，這兩名加拿大公民在中國遭拘留兩年多後，目前在返回加拿大途中。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1100925