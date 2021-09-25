老師不用再背學生！蘇巧慧爭取國小無障礙電梯啟用

民進黨立委蘇巧慧長年關注教育議題，且持續替選區內的校園爭取更好的學習環境。新北文林國小無障礙電梯昨（24）日正式啟用，蘇巧慧出席啟用活動，並陪同校內行動不便的林同學體驗他入校以來的「第1次」，搭電梯到位於高樓層的圖書館。林同學向蘇巧慧表示，會常常到圖書館借書，蘇巧慧感動地說，「就是因為這樣，所以一路做了很多努力」。

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▲民進黨立委蘇巧慧充當 「一日圖書館員」，為借書的林同學登錄、刷條碼。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

× ▲民進黨立委蘇巧慧充當 「一日圖書館員」，為借書的林同學登錄、刷條碼。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

新北市樹林區的文林國小無障礙電梯昨啟用。蘇巧慧表示，文林國小的3棟校舍在不同時期興建，因而未妥善規劃建物間的銜接，導致對行動不便的師生非常不友善。2019年她與教育部次長林騰蛟一同到學校會勘，成功爭取教育部核定補助600萬元經費；而去年剛好是文林國小50周年，她身為校慶籌備會榮譽主委，很開心可以為校內師生爭取更友善的教育環境，「這是給學校最好的校慶禮物」。

文林國小校長鄭旭泰則說，過去文林國小缺乏各項無障礙設施，當坐輪椅的同學需移動到高樓層教室或圖書館時，都得由老師背學生爬樓梯，相當辛苦。他說，感謝蘇巧慧協助爭取無障礙電梯改善工程，也希望未來同學可以更加善用校內學習資源。

而無障礙電梯啟用活動上，校方特別安排讓六年級的林姓身障同學體驗新電梯，並到3樓的圖書館借書，陪同的蘇巧慧也充當「一日圖書館員」，為同學登錄、刷條碼，當聽到感應聲響時，林同學開心高喊「叮咚」，更稱自己未來會常常到圖書館閱讀，蘇巧慧立刻承諾，「一年借書100次，阿姨加碼送禮」，現場氣氛溫馨。

文林國小是樹林、鶯歌、三峽地區人數最多的國小，而為了打造更友善且安全的學習環境，蘇巧慧已協助爭取多項校園軟硬體設施更新，包含操場翻新、校園排水系統改善，文林國小週邊人行道改善，以及無障礙電梯等設施補強。