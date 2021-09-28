金鐘56／「迷你劇集男主角獎」落誰家？網友竟最看好他

第56屆金鐘獎即將登場，各項獎項的入圍名單已經於日前公布，本屆入圍「迷你劇集男主角」有安原良、李銘順、李曆融、唐川、劉冠廷，他們在自己的作品中的表現都讓人眼睛一亮。《NOWnews 今日新聞》對網友進行為期3天的民調，選出心中的「最佳迷你劇集男主角」。

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呼聲最高的是在戲劇《做工的人》中，飾演鐵工兄弟之一的哥哥「阿祈」，李銘順一開始認為自己無法勝任該角色，不敢接演，決定參與拍攝後，為了角色下足功夫，還為此增胖10公斤，完全融入工人的環境中，其實他在出道前曾做過6年散工，這也是為什麼能快速融入角色的原因之一。除了劇情引人入勝，加上李銘順的精準演繹小人物為五斗米折腰的心情，因此受到許多人的讚賞。

▲李銘順在《做工的人》中飾演哥哥「阿祈」。（圖／TVBS）

網友心中的第二名則是劉冠廷，他在《致親愛的孤獨者—小薰》中飾演受刑人「2923」，值得注意的是劉冠廷在片中只靠眼神、聲音、表情交流，戲分不多，卻至關重要，他把角色的內心活動透過眼神傳達，帶領觀眾從抗拒孤獨到擁抱孤獨。

▲劉冠廷在《致親愛的孤獨者—小薰》靠眼神詮釋角色。（圖／翻攝《致親愛的孤獨者—小薰》臉書）

第三名是，由在《客家電影院—窩卡》裡扮演主角「陳能興」的唐川，他在片中是整部作品的靈魂人物，身為資深演員的他，精準詮釋出了「外公」的形象。而該作品是唐川生病前的生病前的最後一部作品，日前他因為中風引發肺部感染，正在插管治療。

此外，其他入圍「最佳迷你劇集男主角」的還有在《客家電影院—光的孩子》中的安原良，他在該劇中飾演照顧失智母親的中年男子，以及出演《主管再見》的李曆融，在該片中他飾演少年犯。