王仁甫為獲得豆花妹信任　語出驚人：房子過戶給妳

《飢餓遊戲》本周前往新竹，邀請新竹縣長楊文科擔任嘉賓助陣，舉辦「縣長幫幫忙新竹縣QA大賽」，其中在節目中總是鬼靈精怪的王仁甫，時常與人結盟又倒戈，讓「豆花妹」蔡黃汝對他仍心有存疑，直呼：「你（王仁甫）騙人怎麼辦？我可以住一年的免費民宿嗎？」王仁甫為展誠意，直接大器喊出：「我房子過戶給妳。」

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在QA大賽中，各種考題都難不倒楊縣長，但想要獲勝還得靠體力，王仁甫特別提醒他：「找牌子如果跑不夠快，也不會贏喔！」楊縣長難得一同參賽闖關，鬥志滿載的他也不甘示弱：「好！我跟你拚了。」分隊時，節目請楊縣長自選隊友，他一臉為難：「男的帥、女的美，我該怎麼辦呢？」笑說自己夏天喜歡吃豆花，「豆花妹」蔡黃汝一聽馬上興奮走上前，看到豆花妹有縣長這位神隊友助攻，愛開玩笑的許孟哲立刻開酸：「縣長不好意思，因為她本名姓蔡，她現在改名叫蔡花妹了。」這話頓時讓豆花妹哭笑不得：「你不要亂說！」

▲豆花妹（右）自告奮勇要當楊縣長（左）隊友。（圖／中視提供）

製作單位為了製造看點，再度祭出大考驗，要藝人戴著眼罩在「健康地毯」爬行找指定物品，讓眾人叫苦連天。王仁甫一開始戲弄峮峮，果然一上場馬上迎來「現世報」，因為孫協志戴著眼罩，一不小心就踩到王仁甫的手，王仁甫忍不住痛到尖叫，還搞不清楚狀況的孫協志連忙否認：「不是我啦！」但惡夢還沒完，一旁觀戰的許孟哲本想打抱不平：「就是你（孫協志）踩的！」沒想到他話剛說完，穿著布鞋的腳狠狠踩上孫協志，這下孫協志痛到表情都快扭曲，坐在地上起不來：「許孟哲我要罵髒話了！」場面亂成一團卻讓人笑到不行。