中職／富邦補強不間斷　洋投迪倫將於本周日抵台

富邦悍將持續補強外籍戰力，今正式宣佈南非籍投手迪倫（暫譯，全名為Dylan Unsworth）將披上悍將戰袍，迪倫已完成兩劑疫苗接種，並順利取得工作簽證及PCR檢測陰性證明，預計於本周日(台灣時間9/26)抵台，待完成後續的居家隔離等防疫程序即向球隊報到。領隊蔡承儒也希望他能盡快適應中職舞台，發揮自己最佳表現，幫助球隊爭取佳績。





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出生於南非的迪倫今年28歲，身高185公分、體重79公斤。曾代表南非參加過2009年世界盃棒球賽、2013及2017年世界棒球經典賽資格賽，以及2019年歐非區奧運資格賽，擁有豐富的國際賽經歷。迪倫的職棒生涯則自2010年加入美職西雅圖水手隊展開，控球穩定是他最大的特點，累積9年的小聯盟生涯中有156場出賽、773局，其中四壞球保送場均僅1.4次、三振則場均有7.3次，這兩端表現相當穩定，最高層級到達3A。





迪倫於2018年季末轉戰委內瑞拉聯盟及澳洲職棒，今年則在墨西哥聯盟出賽，本季在墨聯共有8場出賽，更在5月投出一場無安打比賽，寫下4勝0敗戰績、防禦率2.57，WHIP維持在1以下，迪倫不僅是韋拉克魯斯紅鷹隊的王牌投手，也相當受球迷喜愛，球隊在得知他將啟程前往亞洲職棒延續個人職棒生涯，特別為他舉辦一場簽名歡送會與當地球迷道別。





雖受到疫情的影響衝擊，但富邦悍將積極補強作業從不間斷，今正式宣佈再補上一名外援投手戰力，將歡迎首次來台效力的迪倫加入，球團期許他能在最短時間融入團隊，以自身豐富的職棒經歷幫助團隊一起爭取最高榮譽。



