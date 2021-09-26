嚴藝文被推薦當電梯小姐　謝盈萱曾窮到「挑提款機」領錢

近來夯劇《俗女養成記2》討論度極高，日前導演嚴藝文和金馬影后謝盈萱一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的節目《36題愛上你》。事實上，嚴藝文在學生時期就認識謝盈萱，由於劇場工作不穩定，讓2人畢業後一度前途迷茫，嚴藝文自爆畢業後投履歷時，被人力銀行歸類最適合的職業，竟是電梯小姐，自嘲：「可能是因為沒有什麼專業技能！」

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▲嚴藝文曾認為自己沒什麼技能。（圖／公視提供）

× ▲嚴藝文曾認為自己沒什麼技能。（圖／公視提供）

嚴藝文和謝盈萱都曾經濟拮据，甚至面臨戶頭剩下不到1000元的窘境，為了把戶頭錢領出，謝盈萱透露會刻意去找不是只能領千鈔的提款機，嚴藝文也頻頻點頭，讓唐綺陽驚呼：「救人喔！怎麼不早點轉行？」

謝盈萱在劇場圈多年，為突破自我瓶頸而轉戰螢光幕，不到5年時間，即在第55屆金馬獎以《誰先愛上他的》獲頒最佳女主角，她形容當年參與典禮的心情：「真的完全帶著一種去參觀學習，看明星的心態去的。」雖然有機會角逐影后獎項，謝盈萱卻自爆在頒獎前一刻，早就準備好要站起來鼓掌道賀，且當時鞋帶根本沒有綁好。

▲謝盈萱在劇場圈多年，為突破自我瓶頸而轉戰螢光幕。（圖／公視提供）

× ▲謝盈萱在劇場圈多年，為突破自我瓶頸而轉戰螢光幕。（圖／公視提供）

謝盈萱獲獎後面對演出更加戰戰兢兢：「會覺得隨時都要做對、做好。」而她在拍攝《俗女2》時比嚴藝文還加倍要求自己：「認為每一拍都要到位，且鏡頭一定只能差那零點幾，我感受到其實藝文跟長綸導演很多時刻，他們想要把我掐死。」