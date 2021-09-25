廣播金鐘56／九澤CP詮釋「鬼式情歌」　粉絲一聽全哭了

第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮於今（25）日在國父紀念館登場，由瑪麗與劉傑中攜手主持。其中令粉絲瘋狂敲碗的「九澤CP」陳零九與邱鋒澤一起現身表演，演唱過去一年點播率最高的3首歌曲，包括2人經典合作曲《天黑請閉眼》、《想見你》和《地球上最浪漫的一首歌》，而小鬼粉絲聽到陳零九與邱鋒澤演唱後，紛紛哭成一片。
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歌曲《地球上最浪漫的一首歌》別具意義，陳零九與邱鋒澤坦言因為小鬼特別照顧他們，所以跟公司討論後，挑選出今天的歌單：「這3首歌加起來，是今年最有意義的歌曲。」而陳零九稍早接受訪問時，也透露有利用空檔去看小鬼的展覽。陳零九與邱鋒澤爲了悼念小鬼，特地選唱他的經典歌曲，粉絲們聽得如痴如醉，激動淚喊：「鬼哥一定會得獎」、「好想鬼哥」、「依依不捨，捨不得」、「好感動…哭了」、「希望鬼哥喜歡他們的表演」、「謝謝九澤唱鬼哥的歌」。
事實上，這次在廣播金鐘頒獎典禮上演唱，是陳零九在染疫後首次演出，他在下午彩排時，就展現康復後良好的心肺功能，坦言雖然肌肉還是有點緊繃，但整體來說已經回復到以往的水準，可以用最佳狀態呈現這次的演出，透露上台前會先透過冥想跟拉筋來暖身。
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