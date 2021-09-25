廣播金鐘56／九澤CP詮釋「鬼式情歌」　粉絲一聽全哭了

第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮於今（25）日在國父紀念館登場，由瑪麗與劉傑中攜手主持。其中令粉絲瘋狂敲碗的「九澤CP」陳零九與邱鋒澤一起現身表演，演唱過去一年點播率最高的3首歌曲，包括2人經典合作曲《天黑請閉眼》、《想見你》和《地球上最浪漫的一首歌》，而小鬼粉絲聽到陳零九與邱鋒澤演唱後，紛紛哭成一片。





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▲瑪麗（左）與劉傑中（右）攜手主持今年廣播金鐘獎頒獎典禮。（圖／三立電視提供）

× ▲瑪麗（左）與劉傑中（右）攜手主持今年廣播金鐘獎頒獎典禮。（圖／三立電視提供）

▲今天是陳零九在染疫後首次演出。（圖／三立電視提供）