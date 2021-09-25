數位振興券綁定高雄券　3天破63萬人

高雄市政府日前推出「高雄開就賺」活動，公布「數位振興五倍券對接高雄券」方案，短短3天綁定人數即破63萬，高雄市政府財政局說明，目前全國數位綁定約352萬人，約佔全國人口15%，若以此推估，而高雄劵綁定人數已近高雄人口的22%。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-25 16:04:53
「對接最廣最簡單！」高市府指出，此次與9大國內指標性銀行及支付業者合作，支付業者會員數即破千萬，合作銀行的總發卡量更超過1600萬，是全國首創對接信用卡的地方振興方案；財政局長陳勇勝表示，合作業者之中，國泰世華、台新、聯邦、新光都是國內發卡量名列前茅的指標性銀行，高雄銀行則是在地銀行代表；此外還有電支業者 LINE Pay Money 、台灣Pay、PChome Pi拍錢包以及電子票證一卡通。
財政局長陳勇勝表示，市府的角色不僅是串連業者系統串接，更要部署「自動計算、自動通知」的智慧機制，這些努力都是要讓「數位振興高雄隊」的陣容與實力都堅強，讓市民方便有感。
高市府提醒，有參加「高雄開就賺」活動的民眾，領取條件需自今年10月8日起以綁定之數位支付方式，在高雄市實體店家消費滿5,000元，就能夠拿到1,000元高雄券，數量有限，先開就賺，接下來市府還將公布「紙本振興五倍券對接高雄券」方案、「日月抽活動」、「商圈夜市券」等活動，都歡迎大家一同參與，吸引全台灣的振興消費落地高雄，一起開振興券、賺高雄券！