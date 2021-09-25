楊小黎遇人生低潮　女星無意間傳達正能量幫了她

閻奕格受狂美交響管樂團邀請，擔任昨（24）日晚舉辦的「宮崎駿動畫配樂 交響音樂會」的演出嘉賓，她與40人編制的管樂團，一起表演日本作曲大師久石讓，為宮崎駿經典電影《天空之城》譜寫的主題曲《君をのせて》。主持人楊小黎意外曝光與閻奕格間的溫馨故事，原來是在自己低潮時，聽了閻奕格的歌曲，竟讓她有了正面能量。

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一確定表演曲目後，閻奕格整整花了一個禮拜的時間，卯足全力死背日文歌詞，經紀人浮誇地笑說：「唱日文歌真的是大挑戰！因為格格平常歌詞只能記得住三個字。」閻奕格自己也笑說：「我本來就比較不擅長背歌詞，雖然有看過翻譯，明白歌詞的涵義，但因為並不知道每一個字詞的意思，練習的時候就算唱錯詞，自己也不知道，所以雖然有把歌詞背熟了，但還是有帶張小抄上台以防萬一啦！」所幸演出時非常順利，完全沒看小抄，也都有把歌詞唱對，努力沒有白費。

▲閻奕格硬背日文歌詞。（圖／華研國際提供）

主持人楊小黎除了讚閻奕格真的唱得好之外，還分享了一段與閻奕格的故事，原來在她之前低潮時，曾有朋友送她閻奕格的專輯《我有我自己》，希望能帶給她正面能量，溫馨的分享讓閻奕格深受感動，馬上說要再送上第二張專輯《Let Everything Happen》，感謝楊小黎的肯定與鼓勵。