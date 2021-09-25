網購文具卻「狂收25張發票」！內行曝背後原因：這很正常

今（25）日開出110年7、8月的統一發票兌獎號碼，不少民眾除了拿起手機的雲端載具開始對發票外，也開始翻找家中的紙本發票，希望自己就是中獎的幸運兒，不過有網友卻發現，自己在某個網路電商賣場先前購買了25項文具商品，結果卻一口氣收到了25張紙本發票，看到一大疊發票也讓他相當傻眼，不解為何商品不開立在同一張發票上。

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這名網友近日在臉書社團《爆怨公社》還原收到一疊發票的經歷，他提到自己先前在網路賣場上購買了同一間品牌的文具雜物等，一共25項商品，原本打算親自列印發票，但仔細一看後台資料卻發現他這1筆訂單竟然有「25個號碼」，擔心是對方系統有誤或出錯，只好無奈的選擇申請紙本發票，要對方直接寄來。

只是讓他沒想到的是，原本要拿來報帳用的發票，卻以「一大包」的形式寄來，原PO打開一算果然的確是25張發票，每張發票上的品項分別記錄下他購買的品項。這就讓他有些困擾又納悶的詢問「這樣不是很浪費發票號嗎？」。

▲通常消費購物一筆訂單只會有一張發票，但這名網友卻一口氣收到25張發票因此感到相當訝異。（示意圖／記者顏真真攝）

貼文曝光後也讓不少網友們紛紛留言熱議，其中就有許多民眾笑稱「賺翻了，發票很值錢啊」、「讓你提高中獎機率」、「這是包牌連號的意思嗎」，但也有內行網友解釋，由於他是利用線上商城購物，會有鑑賞期的問題「所以單筆開發票，以便其中一品項要單獨退貨，退該張發票即可不用整套重開」、「這是方便你同一張訂單但可以單件單獨退換貨的，我之前買50個文具用品也開50張」。

此外，這次7、8月期統一發票獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「52604932」，獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「20102509」。另外，三組頭獎的中獎號碼分別為「39173725」、「34997398」、「98953723」，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金；增開1組獎金200元的六獎，中獎號碼則為「634」。（編輯：楊智傑）