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土庫曼堅稱零確診　獨立組織：專制總統護形象

▲全球染疫人數逾2億，土庫曼至今聲稱「零確診」，獨立組織指出，有證據顯示這個中亞國家正在與第3波疫情對抗，而總統仍在淡化病毒威脅，以維護他的公眾形象。圖為土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫。（圖／翻攝土庫曼政府網站）
▲全球染疫人數逾2億，土庫曼至今聲稱「零確診」，獨立組織指出，有證據顯示這個中亞國家正在與第3波疫情對抗，而總統仍在淡化病毒威脅，以維護他的公眾形象。圖為土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫。（圖／翻攝土庫曼政府網站）

中央社

2021-09-26 08:00:00

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）全球染疫人數逾2億，土庫曼至今聲稱「零確診」，獨立組織指出，有證據顯示這個中亞國家正在與第3波疫情對抗，而總統仍在淡化病毒威脅，以維護他的公眾形象。

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美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）和世界衛生組織（WHO）數據顯示，3個太平洋孤島和北韓沒有通報一例確診，擁有600萬人口的前蘇聯國家土庫曼（Turkmenistan）也自稱如此，或至少土庫曼威權政府是這麼說的。

不過，與土庫曼接壤的伊朗是疫情重災區，根據世衛組織數據，伊朗總確診數接近550萬。

專制的土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）掌權15年，他21日在聯合國大會視訊致詞中表示，「不應將冠狀病毒問題政治化」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，土庫曼境外的獨立組織、記者和社運人士指出，有證據顯示土庫曼正在與第3波疫情對抗，並且醫院不堪負荷，數十人染疫死亡，另示警別爾德穆哈梅多夫在淡化致命病毒的威脅，以維護自身公眾形象。

不過，包含最早受影響的中國在內，世界各地許多威權政府都通報了國內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並獲得國際援助，為何土庫曼如此堅持「零確診」？

流亡組織「土庫曼公民的權利和自由」（Rights and Freedoms of Turkmenistan Citizens）主任瑟里布瑞亞尼克（Diana Serebryannik）說，別爾德穆哈梅多夫身為牙醫、前衛生部長，卻意圖罔顧疫情，讓自己看起來像國家救星和令人欽佩的世界領袖。

流亡記者米亞狄夫（Ruslan Myatiev）說，土庫曼看上去美好光明，具有來自德國、法國和日本的最先進醫療設施，承認疫情存在會破壞別爾德穆哈梅多夫創造的理想形象，甚至會使他遭受批評、被追究責任。

目前尚無跡象顯示土庫曼準備改變立場並承認國內有確診案例，但瑟里布瑞亞尼克說，她相信政府最終不得不這麼做，她說，「已有太多的死亡了」。

人權觀察（Human Rights Watch）歐洲與中亞區副主任登伯（Rachel Denber）則表示，與土庫曼交涉的國際組織，包括世衛組織，有責任向世界坦誠土庫曼國內情況，各國也有義務提供準確訊息，「我們都是息息相關的，我們當中有人失敗，所有人皆然」。（譯者：張璦/核稿：曹宇帆）1100925

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