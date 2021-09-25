朱立倫成黨選黨主席 基進：中國黨換主席也不會變台灣黨
國民黨主席選舉結果出爐，朱立倫即將成為新任黨主席，台灣基進也在今（25）日晚間發聲明回應「國民黨存在即禍害」、「中國黨換主席也不會變台灣黨」，並指出民主是美好的，但民主也是脆弱的，國民黨的主席選舉，不過是利用民主手段推舉中國代理人的指揮官，目的在摧毀台灣的民主，4只要國民黨還存在民主政體中，就是民主轉型的破口。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-25 20:14:19
台灣基進認為，台灣民主有三害：中國、國民黨、對政治冷漠的公民。前者是外部因素，後者是華奴儒的受害者，而最直接重傷台灣民主的，是國民黨的存在，綜觀國民黨主席的選舉過程，一言以蔽之就是一場舔中大賽，所以不論誰當選國民黨主席，國民黨依舊是中國代理人。
但為了讓大眾看清國民黨不可能有「正常倫」，台灣基進黨向中國代理人新任指揮官朱立倫提出三問，「一問：犯過種族屠殺罪的類納粹組織，仍擁有參與政治的權利，是民主社會的正常現象嗎？」；「二問：身為台灣的政黨，卻反對台灣共同體的住民自決，是民主社會的正常現象嗎？」；「三問：台灣最大在野黨卻以中國代理人自居，淪為中國統戰的內應，是民主社會的正常現象嗎？」
基進說，可以想見，朱立倫就職後，國民黨將全力動員投入報復性罷免案與四大公投案，尤其是10月23日舉行的陳柏惟罷免案，儼然作為新任主席鞏固權力的指標「中國代理人復辟首戰」，若本土陣營能擋下此罷免案，則能重挫國民黨氣勢；反之，親中陣營便能順著報復性罷免的鋒銳，劍指十二月公投，形成骨牌效應。
戰士沒有選擇戰場的權利，台灣基進強調會投入全黨之力，讓國民黨試圖復辟的首戰在台中折戟，「請唾棄國民黨的報復性罷免，這是用民主工具傷害民主價值；請留下兼顧地方與國政的優秀立委，莫讓民主成為反淘汰機制。這次，我們都是擋下中國紅潮的消波塊」。