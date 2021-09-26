愛爾蘭出口種豬至中國　引發長程運輸動物爭議

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而中國海關總署9月23日也說明與愛爾蘭簽署種豬檢疫和衛生條件議定書。
這篇報導指出，中國是羊肉的重要進口國，占全球羊肉進口市場近4成，且因需求量每年在增加，中國進口羊肉的平均價格在過去十年中翻了一倍，是各國羊肉出口 的重點市場。
但這項協議因愛爾蘭種豬出口需經漫長的8000公里旅途才能抵達中國，引發支持動物福利人士反彈。
歐盟倡導動物福利的知名人士基庫（Olga Kikou）表示，對這項協議將導致重大動物福利問題而感到不安，強調為創造歐盟以外的出口，僅著眼經濟利益而將動物運送到遙遠的世界另一端，舉動太瘋狂。
基庫指這種運作模式完全忽視環境問題和動物福利問題。
而歐洲議會保護動物調查委員會主席梅茨（Tilly Metz）說，讓愛爾蘭種豬運送到中國絕對不是應該推動的方向，當前國際對抗氣候變遷正朝向縮短食品供應鏈以及建立永續性的環境之下，她對這項交易感到震驚。
梅茨在社群媒體上表示今年將在歐洲議會提案，修訂如何在運輸過程中保護動物的規定，對運輸動物時間有更完善的作法。
今年因有1700頭牛被困在地中海一艘船近3個月，活體動物長途運輸議題在歐洲受關注，愛爾蘭種豬欲長程出口至中國又引起矚目。（編輯：韋樞）1100925