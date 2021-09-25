點名藍營7大難題！趙少康要朱立倫「號召韓粉江粉歸隊」

國民黨主席改選結果今（25）晚出爐，由朱立倫確認當選新任中國國民黨主席之位，中廣董事長趙少康除了透過臉書發文恭喜他之外，也提出了國民黨目前的「7大問題」要求朱立倫上任後立即處理，其中就包含了要號召韓粉、江粉、張粉歸隊，以及探討候選人張亞中短時間竄起的原因當作參考等等。

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趙少康除了透過臉書祝賀朱立倫在4名參選人中勝出，也提出自己對於國民黨的期許，並表示從當選的這一刻起，朱立倫就要挑起改革國民黨、團結國民黨的重擔，這次選舉有四位黨內同志挺身而出，證明大家對國民黨的未來仍然充滿期待，更清楚國民黨必須提升戰力與轉型，才能成為推動國家前進的力量。歷經激烈一戰、估計超過五成的投票率，朱立倫脫穎而出，未來的路只能說任重道遠，除了恭喜，更多的是期許。

▲趙少康發文祝賀朱立倫當選國民黨新任主席。（圖／NOWnews資料照）

趙少康也指出目前國民黨有「7大問題」是朱立倫上任主席後必須立刻處理的。首先，國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神；二、改變黨員結構，40歲以下年輕人比例要提高到至少30%。符合台灣整體成年人口比例；三、兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心。要用人民聽得懂的話說明清楚。

▲趙少康呼籲朱立倫立刻處理國民黨目前的七大難題。（圖／翻攝自趙少康臉書）

接著他也提到，2022、2024選舉若想要贏，要有透明公平的提名辦法，為黨、為國家找到最好的人才；團結才能打勝仗，要有容乃大，要號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊；張亞中教授能在這麼短時間竄起，得票數又這麼高，朱立倫必須探究原因，做為參考；最後，江啟臣擔任黨主席一年多來，國民黨民調由谷底翻升，朱立倫應該再接再厲繼續提升，並完成10月23日罷免陳柏惟及12月18日反萊豬等四大公投的政治任務。

（編輯：楊智傑）