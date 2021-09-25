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點名藍營7大難題！趙少康要朱立倫「號召韓粉江粉歸隊」

▲中廣董事長趙少康呼籲國民黨新任黨主席朱立倫立刻處理國民黨目前的七大難題。（圖／截圖自國民黨臉書直播）
▲中廣董事長趙少康呼籲國民黨新任黨主席朱立倫立刻處理國民黨目前的七大難題。（圖／截圖自國民黨臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2021-09-25 22:57:24｜2021-09-25 22:57:31

國民黨主席改選結果今（25）晚出爐，由朱立倫確認當選新任中國國民黨主席之位，中廣董事長趙少康除了透過臉書發文恭喜他之外，也提出了國民黨目前的「7大問題」要求朱立倫上任後立即處理，其中就包含了要號召韓粉、江粉、張粉歸隊，以及探討候選人張亞中短時間竄起的原因當作參考等等。

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趙少康除了透過臉書祝賀朱立倫在4名參選人中勝出，也提出自己對於國民黨的期許，並表示從當選的這一刻起，朱立倫就要挑起改革國民黨、團結國民黨的重擔，這次選舉有四位黨內同志挺身而出，證明大家對國民黨的未來仍然充滿期待，更清楚國民黨必須提升戰力與轉型，才能成為推動國家前進的力量。歷經激烈一戰、估計超過五成的投票率，朱立倫脫穎而出，未來的路只能說任重道遠，除了恭喜，更多的是期許。

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▲趙少康發文祝賀朱立倫當選國民黨新任主席。（圖／NOWnews資料照）
趙少康也指出目前國民黨有「7大問題」是朱立倫上任主席後必須立刻處理的。首先，國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神；二、改變黨員結構，40歲以下年輕人比例要提高到至少30%。符合台灣整體成年人口比例；三、兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心。要用人民聽得懂的話說明清楚。

▲（圖／翻攝自趙少康臉書）
▲趙少康呼籲朱立倫立刻處理國民黨目前的七大難題。（圖／翻攝自趙少康臉書）
接著他也提到，2022、2024選舉若想要贏，要有透明公平的提名辦法，為黨、為國家找到最好的人才；團結才能打勝仗，要有容乃大，要號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊；張亞中教授能在這麼短時間竄起，得票數又這麼高，朱立倫必須探究原因，做為參考；最後，江啟臣擔任黨主席一年多來，國民黨民調由谷底翻升，朱立倫應該再接再厲繼續提升，並完成10月23日罷免陳柏惟及12月18日反萊豬等四大公投的政治任務。

趙少康說，歷經激烈選戰，團結、團結、再團結，是朱立倫的當務之急。他期待國民黨再起，為國家與人民福祉強力監督民進黨，祝福國民黨、祝福中華民國。（編輯：楊智傑）


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