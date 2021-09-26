斯洛伐克贈16萬劑疫苗抵台　總統府盼持續深化合作關係

斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗於今（26）日清晨運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，總統府再次誠摯感謝斯洛伐克政府對台灣的溫暖支持，特別是將原本宣布的捐贈1萬劑，大幅提高至16萬劑，更是彰顯斯洛伐克與台灣攜手合作、共同抗疫的珍貴情誼，台灣政府與人民由衷感謝。

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張惇涵表示，台灣與斯洛伐克從去年全球疫情蔓延以來，便持續攜手合作對抗疫情挑戰。從去年我國政府、高雄市政府及民間捐贈斯國70萬片口罩，到去年斯洛伐克率歐盟之先，將台灣列入綠色安全名單，乃至今年斯洛伐克國會外交委員會，表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案等互助行動，再再彰顯全球共同抗疫之際，民主夥伴間相互扶持的善的循環。

張惇涵指出，在全球抗疫的合作上，台灣與中歐、東歐國家的友好關係亦持續深化，其中，立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克捐贈台灣疫苗的總數，已超過84萬劑。一波又一波對台灣的疫苗援助，不僅大幅提升台灣疫苗覆蓋率，對於強化台灣社會總體防疫保護力，更有正面助益。而總統府也要再次誠摯感謝過程中幫忙奔走的各界人士，以及外交團隊的努力，讓相關計畫能夠在短時間內順利完成。

張惇涵表示，日前我國政府宣布將籌組經貿投資考察團於10月訪問斯洛伐克，獲得產業界踴躍迴響。台灣也將與斯洛伐克在堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，也深信台灣將持續擴大並深化與中歐、東歐國家的友好連結，在後疫情時代中，共同克服疫情，貢獻更多正面的良善力量。

外交部也發布新聞稿表示，斯洛伐克政府捐贈台灣的16萬劑AZ疫苗上午順利抵台，衛福部疾管署長周志浩、外交部歐洲司副司長陳詠韶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Šuláková），特別到桃園機場迎接這批遠道而來疫苗，外交部對斯國政府及人民慷慨善意，表達誠摯感謝。

外交部指出，斯洛伐克是台灣在中東歐堅定的民主夥伴，兩國共享自由、民主及人權等普世價值，2國的合作抗疫從中央到地方政府，把2國人民情誼緊緊相繫在一起。

外交部說明，尤其斯洛伐克此次捐贈台灣疫苗，斯國外交部、經濟部及衛生部等均特別重視，強調台灣是「非常重要的友好國家（very important friendly country）」；此外，台灣衛福部、外交部以及斯國駐台代表處等居間協調，完成相關法律程序，再度展現台斯兩國政府間的密切互動，共同抗疫的決心。

外交部強調，斯洛伐克數倍愛心所帶來的溫暖，就像由行政院農委會林務局出版的阿美族作家桂春·米雅自然繪本「樹上的魚」，經過兩國文化交流的機制，斯洛伐克文版已經在斯國書局上架，繪本中傳達出友誼與互助的強大力量，證明台斯即使彼此相距遙遠，兩國可以一起創造國際間更大的良善循環。