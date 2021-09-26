家長不幫繳學費！女大生怒轟「看清父母」：大學不想念了
家人之間談錢也難免傷感情！有位女大生就抱怨被父母要求自己負擔大學4年的學費，讓她火大怒轟父母明明「每周都跑出門玩，有錢的要死！」更直呼「一個學費直接看清父母」，揚言自己大學也不想念了，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-26 10:18:16
原PO在Dcard發文，大吐苦水表示父母說想訓練她獨立，要求她自己負擔學費。這讓原PO無法接受，直呼父母「每周都跑出門玩，有錢的要死，是想把錢都留給自己用吧！」更指出自己平常吃喝也是花「自己的零用錢，沒要他們出半毛錢」，但學費也要自己出讓她覺得太過分了，「大學四年要40萬！知道這對一個19歲的女生是多大的負擔嗎？」
最後更揚言自己連大學都不想念了，「一個學費直接看清父母也是滿值得！呵呵」。不過許多網友卻不認同原PO看法，反酸「還好吧？ 父母養你到20歲是義務，再來就不是了」、「父母支付大學學費不是義務吧？其實只要到18歲他們可以不用再管你」、「零用錢也是你家人給的阿，米蟲」、「四年四十萬是多難，笑死！妳爸媽才應該早點看清你」、「不會辦學貸喔？不然考國立省錢啊」、「沒有什麼是天經地義，尤其你已經成年了」。
不過也有網友替原PO緩頰，「打工真的賺不了這麼多錢，況且現在疫情是要打什麼工，如果經濟狀況沒這麼糟，真的不用搞到這種程度」、「看你要辦學貸、課餘時間打工或重考去國立大學，不然就直接去工作算了」、「我的學費父母出，我米蟲對不起！自己生的小孩幫他出學費真的不是應該的嗎？生了養就是要花錢，這個很正常吧，這就是一個負責任的表現不是嗎」。（編輯：倪浩軒）