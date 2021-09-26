中國發新疆白皮書　否認族群文化滅絕

（中央社台北26日電）中國國務院新聞辦公室今天發表白皮書表示，「今日新疆，經濟社會全面發展，社會大局持續穩定，各族人民安居樂業，人口發展均衡健康」，否認新疆有族群、文化滅絕之事。
「新疆的人口發展」白皮書全文近9000字，一半篇幅在闡述「關於境外反華勢力炒作的幾個問題」，文中說，70餘年來，新疆人口快速發展，規模持續擴大，素質不斷提升，「充分展現了在中國共產黨領導下，新疆繁榮發展的光輝歷程。」
白皮書最後說，「境外反華勢力編造所謂新疆『種族滅絕』的欺世謊言，企圖蒙蔽國際社會，誤導國際輿論，阻遏中國發展進步，這種用心險惡的圖謀註定不會得逞。」
這份白皮書稱，1949年後，新疆人口特別是少數民族人口數量快速成長，人口素質不斷提升，人均預期壽命大幅提高。「今日新疆，經濟社會全面發展，社會大局持續穩定，各族人民安居樂業，人口發展均衡健康。」
白皮書指出，新疆的人口發展正在向低出生、低死亡、低增長轉變，是經濟社會發展、政策法規實施、婚育觀念轉變等多重因素綜合作用的結果，符合世界人口發展的普遍規律。
白皮書還說，隨著新疆社會穩定紅利的持續釋放，未來一個時期，新疆人口特別是少數民族人口將保持穩步成長，人口規模持續擴大，人口素質不斷提高，人口流動趨於活躍。（編輯：翟思嘉/賴言曦）1100926