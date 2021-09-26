揭吳亦凡惡行的女人！她當吹哨者壓力大　近況曝光惹心疼

大陸網紅都美竹指控吳亦凡誘姦多名未成年少女，她寫下千字文揭開男方混亂的私生活，這一舉動如同在平靜湖面丟石頭，掀起漣漪，讓大陸官方開始整肅演藝圈。而她在沉寂一段時間後，終於重新經營社群媒體，昨（25）日晚她曬出新造型，似在宣告新的開始。

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都美竹爆出吳亦凡的惡行後，吳亦凡已經被刑事拘留，不過也許是做了吹哨人的緣故，讓她累積不少壓力，沉寂了一段時日，直到昨天終於更新了微博，她在微博曬出影片，影片中她穿著黃色碎花洋裝，昔日的長髮不再，頂著一頭俏麗的短髮，手捧白玫瑰，表情輕鬆愜意，看起來似乎走出了先前的陰霾。

▲都美竹微博發文分享近況。（圖／翻攝都美竹微博）

都美竹在貼文中寫道：「別放慢步伐，我們都會成為更好的人。」也在貼文處自爆最近被媽媽餵胖了不少，臉頰都圓潤了。網友看到她精神奕奕的模樣都替她開心，紛紛留言：「努力吧，美麗的好姑娘」、「請務必要開心，不要被不好的言論影響，妳真的很勇敢，妳真的很好、很漂亮」；有人回應她：「最近不錯喔！」都美竹回覆對方：「緩過來了。」從字句中看出吳亦凡的事件對她影響不小，令人心疼。

▲都美竹新造型曝光。（圖／翻攝都美竹微博）