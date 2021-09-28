金鐘56／《我的婆婆》遇勁敵《天橋》　最佳戲劇競爭激烈

我是廣告 請繼續往下閱讀
《天橋上的魔術師》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳潛力新人」、「攝影獎」、「燈光獎」、「美術設計獎」等11個獎項，不容小覷。
甫開播就造成熱度討論的《我的婆婆怎麼那麼可愛》，是由鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、劉品言、林筳諭、張可昀、喬湲媛、于子育、楊小黎等人主演的輕鬆家庭喜劇，因生活化的內容，使得每集收視率週週攀升，值得一提的是該劇除了電視首播，更上架於愛奇藝國際站、HamiVideo、myVideo、LINE TV等OTT平台，儘管如此每集收視率仍維持在1至2％，總40集平均為3.5％，在網路世代仍能開出亮眼數字，可見《婆婆》非凡的魅力。
《我的婆婆怎麼那麼可愛》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」等7個獎項。
客家尋味劇場《女孩上場》是由張瑀希、蔡嘉茵、徐瑞蔆、高倩怡、范姜泰基領銜主演，故事集結了籃球、校園和女性等元素，以高中生熱衷的籃球比賽為主題，講述女籃球隊的追夢過程中，儘管遇到打球與升學的問題，仍堅持奮戰到最後不放棄，不允許熱血青春留白。
《女孩上場》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳女主角」、「最佳潛力新人」等5個獎項。
《黑喵知情》由簡嫚書、施名帥、連俞涵、王家梁領銜主演，這是台劇首部以寵物溝通為題材的作品，找來寵物明星參與演出，並由寵物溝通師串起所有故事，以寵物視角來解讀人性與家庭關係，主打「家裡的事，寵物比你還清楚」，不灑狗血療癒滿點。
《黑喵知情》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「攝影獎」等6個獎項。
《飄洋過海來愛你》由阮秋姮、夏靖庭、梁湘華、韓宜邦、阮安妮、謝其文、馬力歐、潘奕如等人主演，這是部描寫慈濟師姊與師兄們的真實人生，也是關於新住民的真實故事，同時探討新住民朋友來到台灣後，所面臨的各種狀況和困境。
《飄洋過海來愛你》除了獲得「戲劇節目獎」提名，阮秋姮更入圍「最佳潛力新人」。