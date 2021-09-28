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金鐘56／《我的婆婆》遇勁敵《天橋》　最佳戲劇競爭激烈

▲《天橋上的魔術師》（左起）、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《女孩上場》（右上，下起）、《黑喵知情》、《飄洋過海來愛你》將角逐第56屆金鐘獎「戲劇節目獎」。（圖／官方臉書）
▲《天橋上的魔術師》（左起）、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《女孩上場》（右上，下起）、《黑喵知情》、《飄洋過海來愛你》將角逐第56屆金鐘獎「戲劇節目獎」。（圖／官方臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-28 08:00:44

台灣一年一度影劇盛典「第56屆金鐘獎」將在10月2日於國父紀念館舉行，本屆入圍「戲劇節目獎」的包含《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、客家尋味劇場《女孩上場》、《黑喵知情》、《飄洋過海來愛你》等5部作品，其中好口碑不斷的《婆婆》來勢洶洶，觀眾也認為它有望抱走「戲劇節目獎」殊榮。 

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▲《天橋上的魔術師》本屆入圍11座獎項。（圖／天橋上的魔術師
▲《天橋上的魔術師》本屆入圍11座獎項。（圖／天橋上的魔術師 臉書）
《天橋上的魔術師》是由莊凱勛、孫淑媚、楊大正、朱軒洋領銜主演，故事聚焦在解嚴後的孩童與青少年生活，以及帶入每個家庭的相處、鄰里關係，同時醞釀出生死議題。劇中的「中華商場」場景特效，是花費8000萬台幣於汐止搭建占地2公頃的空間，結合特效團隊打造，使得該劇未播先轟動，首集拿下破1%的亮眼收視率。 

《天橋上的魔術師》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳潛力新人」、「攝影獎」、「燈光獎」、「美術設計獎」等11個獎項，不容小覷。 

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》從開播到完結篇，每週都締造高度討論。（圖／我的婆婆怎麼那麼可愛
▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》從開播到完結篇，每週都締造高度討論。（圖／我的婆婆怎麼那麼可愛 臉書）
甫開播就造成熱度討論的《我的婆婆怎麼那麼可愛》，是由鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、劉品言、林筳諭、張可昀、喬湲媛、于子育、楊小黎等人主演的輕鬆家庭喜劇，因生活化的內容，使得每集收視率週週攀升，值得一提的是該劇除了電視首播，更上架於愛奇藝國際站、HamiVideo、myVideo、LINE TV等OTT平台，儘管如此每集收視率仍維持在1至2％，總40集平均為3.5％，在網路世代仍能開出亮眼數字，可見《婆婆》非凡的魅力。 

《我的婆婆怎麼那麼可愛》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」等7個獎項。 

▲《女孩上場》講述高中生追夢的心路歷程。（圖／女孩上場
▲《女孩上場》講述高中生追夢的心路歷程。（圖／女孩上場 臉書）
客家尋味劇場《女孩上場》是由張瑀希、蔡嘉茵、徐瑞蔆、高倩怡、范姜泰基領銜主演，故事集結了籃球、校園和女性等元素，以高中生熱衷的籃球比賽為主題，講述女籃球隊的追夢過程中，儘管遇到打球與升學的問題，仍堅持奮戰到最後不放棄，不允許熱血青春留白。 

《女孩上場》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳女主角」、「最佳潛力新人」等5個獎項。 

▲《黑喵知情》是首部以寵物溝通為主題的台劇。（圖／黑喵知情
▲《黑喵知情》是首部以寵物溝通為主題的台劇。（圖／黑喵知情 臉書）
《黑喵知情》由簡嫚書、施名帥、連俞涵、王家梁領銜主演，這是台劇首部以寵物溝通為題材的作品，找來寵物明星參與演出，並由寵物溝通師串起所有故事，以寵物視角來解讀人性與家庭關係，主打「家裡的事，寵物比你還清楚」，不灑狗血療癒滿點。 

《黑喵知情》除了獲得「戲劇節目獎」提名，還入圍「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「攝影獎」等6個獎項。 

▲《飄洋過海來愛你》探討新住民來台灣時面臨的各種狀況。（圖／飄洋過海來愛你
▲《飄洋過海來愛你》探討新住民來台灣時面臨的各種狀況。（圖／飄洋過海來愛你 臉書）
《飄洋過海來愛你》由阮秋姮、夏靖庭、梁湘華、韓宜邦、阮安妮、謝其文、馬力歐、潘奕如等人主演，這是部描寫慈濟師姊與師兄們的真實人生，也是關於新住民的真實故事，同時探討新住民朋友來到台灣後，所面臨的各種狀況和困境。 

《飄洋過海來愛你》除了獲得「戲劇節目獎」提名，阮秋姮更入圍「最佳潛力新人」。

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