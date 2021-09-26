名家論壇》膝關節／黃晸珉被綁架？韓國犯罪電影不落俗套

既然看到韓國超級影帝黃晸珉的名字，就是影迷必須看得金牌保證。黃晸珉從影20年，演出過許多膾炙人口的作品。包括《辣手神探》、《國際市場》、《哭聲》、《北風》等片。他穿梭各種角色之間完全沒有受到定型，絕對是影帝中的影帝。





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《綁架影帝黃晸珉》是翻拍自2015年中國警匪劇情片《解救吾先生》，當年是根據中國演員吳若甫被綁票的真實事件，《解》片算是依循當年事件為主，再加入些許虛構的動作場面與情節，強化整體故事的起承轉合。而吳若甫則在該片飾演了解救人質的刑偵支隊副隊長，變成自己拯救了戲外的自己，這種虛實對應的巧妙，算是當年《解救吾先生》的另一種文本閱讀樂趣。





《綁架影帝黃晸珉》雖然改編該片，但結構上有相當大的不同。首先，《解救吾先生》由於根據事件之故，多了非常多主角劉德華與綁匪鬥智過程，甚至還原當時綁架過程。《綁架影帝黃晸珉》則讓黃晸珉飾演本人，而韓國版的綁匪們比中國版的凶狠非常多，從開場那段綁匪們看上黃晸珉的賓士車，對話過程就讓人不寒而慄。





▲《綁架影帝黃晸珉》翻拍自2015年中國警匪劇情片《解救吾先生》，劇情驚悚刺激。（圖／車庫娛樂提供）

綁匪並非逞兇鬥狠，­而是用言語製造不安，無須動手動腳，加上開場就向觀眾透露另一起綁架案受害者慘遭撕票，下場悽慘。自然幫觀眾建立第一層綁匪背景設定，這群不法之徒手段凶狠，只是剛好本來要對賓士車有錢車主下手，沒料到車主居然是韓國知名演員。





這段設定相當有別於《解救吾先生》，《解》片並沒有把劉德華的真實戲劇角色與戲外人設混在一起。但《綁架影帝黃晸珉》則闡述了另一條綁匪中有人剛好是黃晸珉的粉絲，還希望被綑綁的大明星能演一下《辣手神探》經典橋段，而黃晸珉也透過一場打電話戲碼，向後輩演員朴誠雄透露被綁架的隱藏訊息。也都是剛好用他演過的犯罪動作片角色，這些設定改編，讓《綁架影帝黃晸珉》多了份真實感，這讓黃晸珉發揮演員戲裡戲外的真正連結。





▲曾和黃晸珉合作《闇黑新世界》、《王牌計中計》的朴星雄也在《綁架影帝黃晸珉》中現身，讓的故事內容變得更加寫實刺激。（圖／車庫娛樂提供）

而且黃晸珉為了欺騙匪徒，用真實的演技拚搏對方信任，尿失禁到抽搐、翻白眼等失能細節，證明影帝的好演技，關鍵時刻能夠欺敵。這片更符合人性的一點，就是危難來臨時，你還能顧全男性應有尊嚴嗎？還需要維持保護女性的基本信念嗎？





《解》片中的綁匪之首由王千源飾演，《綁》則是金在範，兩人風格截然不同，王千源試圖跟警方鬥智，而金在範則從頭到尾都給足觀眾壓迫感，他就像是一顆不定時炸彈，跟綁匪內部成員也都力行殘酷極權手段，真的達到只需要動動嘴皮子跟眼神，就能說服別人他多麼足智多謀，而且可以異常冷酷行動。





▲在《無法抗拒的他》裡以「女女CP」角色獲得關注的李浩貞，在《綁架影帝黃晸珉》中讓影帝受盡折磨。（圖／車庫娛樂提供）

《綁架影帝黃晸珉》走著韓國電影最強悍的犯罪電影高標水準，韓國拍攝這類題材都永遠有一種窒息感，從犯人、受害者之間的也能挖掘出迥異視野，本片還神來一筆，安插了好不容易逃脫之後的小翻轉戲碼，足見韓影對故事轉折上的既定起伏，總是要讓人意想不到，才能滿足觀眾的期待。











●作者：膝關節／影評人





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