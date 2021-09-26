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引頸期盼！陳時中透露明日將宣布鬆綁措施

▲陳時中今（26）日於記者會上表示，降級與否還需要觀察，不過明（27）日就會公布第一波放寬措施。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中今（26）日於記者會上表示，降級與否還需要觀察，不過明（27）日就會公布第一波放寬措施。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-26 15:57:38｜2021-09-26 16:08:42

我國二級警戒狀況將維持至10月4日，之後是否有望再降級？指揮中心指揮官陳時中今（26）日於記者會上表示，降級與否還需要觀察，不過明（27）日就會公布第一波放寬措施，首劑疫苗涵蓋率達6成，那很多事情都可以陸續鬆綁，「但希望民眾還是要戴著口罩」。

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針對10月4日是否降級鬆綁，陳時中回應，還有一周的時間，還需要持續觀察，不過明日就會宣布更多放鬆措施，但陳也強調，「基本上必要時候口罩戴好，如果要開放口罩當然會從戶外，還有一些沒辦法使用口罩的地方來開」，且以新加坡為例，兩人以上的聚會都被禁止，但短短4天卻暴增1500例確診，還是要謹慎以對，目前還是希望民眾把口罩戴好。

而針對「清零」問題，陳時中也表態，「當然希望清零，但有大規模傳播就需要經過一段時間才做得到，跟病毒共存是種心理建設，但是行政單位的目標還是朝著清零來做。」

▲指揮中心26日宣布，本土0死亡0，累計確診14579例。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心26日宣布，本土0死亡0，累計確診14579例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心26日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心26日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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