引頸期盼！陳時中透露明日將宣布鬆綁措施

我國二級警戒狀況將維持至10月4日，之後是否有望再降級？指揮中心指揮官陳時中今（26）日於記者會上表示，降級與否還需要觀察，不過明（27）日就會公布第一波放寬措施，首劑疫苗涵蓋率達6成，那很多事情都可以陸續鬆綁，「但希望民眾還是要戴著口罩」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-26 15:57:38｜2021-09-26 16:08:42
針對10月4日是否降級鬆綁，陳時中回應，還有一周的時間，還需要持續觀察，不過明日就會宣布更多放鬆措施，但陳也強調，「基本上必要時候口罩戴好，如果要開放口罩當然會從戶外，還有一些沒辦法使用口罩的地方來開」，且以新加坡為例，兩人以上的聚會都被禁止，但短短4天卻暴增1500例確診，還是要謹慎以對，目前還是希望民眾把口罩戴好。
而針對「清零」問題，陳時中也表態，「當然希望清零，但有大規模傳播就需要經過一段時間才做得到，跟病毒共存是種心理建設，但是行政單位的目標還是朝著清零來做。」
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