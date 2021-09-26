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24歲男接種AZ後心肌炎！羅一鈞：mRNA疫苗機率較高

▲指揮中心發言人莊人祥說，AZ、莫德納都有國人出現心肌炎不良反應，共有17例。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心發言人莊人祥說，AZ、莫德納都有國人出現心肌炎不良反應，共有17例。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-26 16:11:50｜2021-09-26 17:30:53

台中於上周出現24歲男子接種AZ疫苗後卻發生心肌炎不良反應事件，指揮中心指揮官陳時中今（26）日於記者會上回應，此案是否與疫苗有關還需要進一步了解，不過指揮中心發言人莊人祥也說，AZ、莫德納都有國人出現心肌炎不良反應，共有17例。

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台中市日前出現一名24歲男性接種AZ疫苗卻併發心肌炎，該男在接種首劑AZ隔天，出現發燒、胸悶症狀，一度命危，好在目前已經康復出院。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新冠疫苗與心肌炎關聯性，還是與mRNA疫苗為主，而且發生年輕族群部分，男性比女性高，該案在住院後，經用藥物已控制住病況，還是會等資料都到專家委員會經過討論再來研判是不是跟疫苗有關。

莊人祥補充，這不是國內首例個案，目前接獲通報AZ有6例、莫德納有11例心肌炎，年齡在21歲到85歲間， AZ的發生機率比較低。

▲指揮中心26日宣布，本土0死亡0，累計確診14579例。（圖／NOWnews製表）
▲指揮中心26日宣布，本土0死亡0，累計確診14579例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心26日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心26日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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