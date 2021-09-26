秋老虎熱襲！防日曬高溫、午後雷陣雨　這天起水氣增多

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▲氣象局今（26）日說明未來一週天氣，預估西半部炎熱如夏、東半部時晴偶雨、濱海有長浪的天氣型態。（圖／氣象局臉書《報天氣》）

氣象局提醒，秋老虎來襲，室內活動或外出，請務必嚴防中暑、熱傷害，午後雷陣雨瞬時大雨，會有雷擊和強風危害，外出一定要特別注意天氣狀況。到了週五後，五以後 (10/1)，水氣增多，東半部有局部短暫陣雨、其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。