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秋老虎熱襲！防日曬高溫、午後雷陣雨　這天起水氣增多

▲氣象局表示，「秋老虎」持續發威，要民眾留意高溫、午後備雨具。（圖／NOWnews資料照片）
▲氣象局表示，「秋老虎」持續發威，要民眾留意高溫、午後備雨具。（圖／NOWnews資料照片）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-26 19:09:40

中央氣象局今（26）日表示，下週前段台灣整體風場會轉為微弱的東北風，但並非由大陸高壓吹來的西伯利亞乾冷空氣，因此受到日曬，白天仍屬高溫炎熱的天氣型態，西半部炎熱如夏、東半部時晴偶雨、濱海有長浪，未來一週預估將無顯著天氣系統影響，但須注意秋老虎的熱襲。

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蒲公英颱風轉為強颱，目前持續往日本前進、遠離台灣，對台灣將不會造成影響，不過會為東半部、恆春半島、基隆北海岸及馬祖帶來長浪，民眾若需前往海邊活動要特別留意安全。

氣象局表示，預估下週台灣不會受到明顯的天氣系統影響，西半部大致上為炎熱如夏的天氣，而東半部為時晴偶雨、濱海有長浪，整體風場為微弱的東北風，但北方的鋒面、大陸高壓都離遠遠的。

氣象局說明，雖是東北風，但這非由大陸高壓吹來的西伯利亞乾冷空氣，因此氣溫不會下降，反而因為日曬讓白天天氣仍然炎熱，但迎風面的東半部，天氣時晴偶雨，沒下雨時會仍感悶熱不適；北部、中部、南部最高溫來到34度，東部也高達33度，離島澎湖、金門、馬祖約在30至33度間，要留意午後有降雨發生的可能。

▲氣象局今（26）日說明未來一週天氣，預估西半部炎熱如夏、東半部時晴偶雨、濱海有長浪的天氣型態。（圖／氣象局臉書《報天氣》）
▲氣象局今（26）日說明未來一週天氣，預估西半部炎熱如夏、東半部時晴偶雨、濱海有長浪的天氣型態。（圖／氣象局臉書《報天氣》）
氣象局提醒，秋老虎來襲，室內活動或外出，請務必嚴防中暑、熱傷害，午後雷陣雨瞬時大雨，會有雷擊和強風危害，外出一定要特別注意天氣狀況。到了週五後，五以後 (10/1)，水氣增多，東半部有局部短暫陣雨、其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

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