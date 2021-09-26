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為什麼台灣拍不出《魷魚遊戲》？網曝「重要關鍵」

▲有網友在PTT問「為什麼台灣拍不出《魷魚遊戲》？」引起熱議。（圖／Netflix）
▲有網友在PTT問「為什麼台灣拍不出《魷魚遊戲》？」引起熱議。（圖／Netflix）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-26 21:21:53

李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，故事主打節奏超快的生存遊戲劇情，有網友好奇在PTT上發問，認為該劇的遊戲元素台灣都有，可是為什麼拍不出這些題材的作品，引起討論。

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韓劇《魷魚遊戲》的遊戲闖關劇情，在日劇中出現過類似題材，該劇裡的出現的遊戲，如：一二三木頭人、打彈珠、拔河，都是許多台灣人的童年回憶，可惜台灣卻沒有人拍攝類似的影視作品。網友看完《魷魚遊戲》後，稱讚畫面、角色演技都很好，因此在PTT上發文表示，除了前幾年的《天黑請閉眼》稍微擦邊，「台灣484拍不出來（類似作品）啊？原因是資金？劇本？演員？or？」

▲李政宰為了媽媽加入「魷魚遊戲」。（圖／Netflix）
▲《魷魚遊戲》全球爆紅。（圖／Netflix）
該貼文隨即引起網友討論，有人表示：「成本高、收益低，拍出來還是有一堆人嫌」，更有網友直言：「韓國可怕的是，連低成本也能拍得出質感，台灣劇本過於侷限，演員缺乏專業訓練，韓國連小角色配角都能演得可圈可點，台灣就算給再多錢也拍不出來像樣的作品，頂多就是自嗨，走不出國際。」

雖然《魷魚遊戲》全球風靡，但台灣也有不少好作品，像是《俗女養成記》系列、《斯卡羅》、《做工的人》等，雖然不是驚悚恐怖類型，但劇情引人入勝，別有一番風格，也值得讓人一看並且回味再三。

▲謝盈萱《俗女養成記2》探討女人生子議題。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲台灣也有許多優質戲劇，如《俗女養成記》系列。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

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