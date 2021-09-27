德大選出口民調　前兩大黨得票率不相上下

（中央社記者林育立柏林26日專電）德國今天舉行國會大選，根據出口民調，前兩大黨基民/基社聯盟和社民黨的得票率不相上下，未來可能有3種聯合政府組合。
根據德國第一電視台（ARD）在投開票所關閉後公布的出口民調，現任總理梅克爾所屬的中間保守政黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）和中間偏左的社會民主黨（SPD）得票率都是25%，其次是綠黨的15%、自由民主黨（FDP）的11%、德國另類選擇黨（AfD）的11%和左派黨（Die Linke）的5%。
從出口民調來看，為取得國會半數席次，德國未來有3種聯合政府組合，分別是社民黨主導的紅綠燈聯盟、基民/基社聯盟主導的牙買加國旗聯盟、以及基民/基社聯盟和社民黨兩大黨組成的所謂大聯合政府。
紅綠燈聯盟的名稱來自社民黨、綠黨和自民黨的代表色紅色、綠色和黃色，由社民黨蕭茲（Olaf Scholz）出任總理。
牙買加國旗的顏色是黃、綠和黑，分別是自民黨、綠黨和基民/基社聯盟的代表色，由基民/基社聯盟的拉謝特（Armin Laschet）出任總理。
出口民調是民調公司訪問選民剛投完票的結果，按例相當精確，但今年由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，至少4成選民選擇通信投票，增加各黨得票率預測的難度。
因此，隨著開出的票數愈來愈多，各黨得票率還會有變化，預計今晚可完成開票。（編輯：曹宇帆）1100927