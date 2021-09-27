中國增35例COVID-19 本土13例分布黑龍江福建
（中央社台北27日電）中國26日新增35例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中境外移入病例22例、本土病例13例，本土病例分別為黑龍江哈爾濱11例、福建廈門市2例。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，26日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例35例，其中境外移入病例22例，分別為雲南12例、北京3例、天津1例、遼寧1例、上海1例、江蘇1例、浙江1例、山東1例、廣東1例；本土病例13例，黑龍江哈爾濱市占11例，福建廈門市2例。
境外移入現有確診病例526例。累計確診病例8977例，累計出院病例8451例，無死亡病例。
無症狀感染者新增20例，其中境外移入17例，本土3例均在黑龍江，哈爾濱市2例、綏化市1例。當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察23例，尚在醫學觀察的無症狀感染者344例。
截至9月26日24時，中國大陸現有確診病例1012例，累計出院病例9萬402例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6050例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者118萬8820人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬176人。
香港特別行政區累計確診1萬2193例，其中出院1萬1892例，死亡213例；澳門特區累計確診66例，當中63例出院。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100927