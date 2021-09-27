冰島女力差一步　無緣締造歐洲首個女性多數國會

我是廣告 請繼續往下閱讀
西北選區選務官員說，由於選情太過緊繃，即便沒有人提出要求，他們仍決定重新計票。
冰島其他地區不排除未來也將進行重新驗票。
根據世界銀行（World Bank）彙整資料，歐洲沒有任何一國的國會有超過50%的女性議員，今天之前瑞典國會女性人數最接近半數，有47%。
冰島長久以來極力鼓吹性別平等和婦女權益，過去12年持續蟬聯世界經濟論壇（World Economic Forum）最平等國家名單榜首。
冰島於1980年首度選出女性總統，這次國會大選剛傳出女性議員過半時，民眾旋即歡欣鼓舞的慶祝了起來。
首都雷克雅維克（Reykjavik）居民爾德娜（Erdna）稍早告訴法新社說：「我85歲啦，等了一輩子才等到女性掌控國會…太開心了。」
根據國際國會聯盟（Inter-Parliamentary Union）數據，全球僅5國的國會女性占至少半數：盧安達（61%）、古巴（53%）、尼加拉瓜（51%）、墨西哥（50%）和阿拉伯聯合大公國（50%）。
冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）的左右聯盟在這次選舉贏得多數，但組成聯盟的3個政黨預料仍將在未來幾天展開協商，決定是否繼續聯合執政。
左派綠色運動（Left-Green Movement）、保守派獨立黨（Independence Party）與中間偏右的進步黨（Progressive Party）在國會63席中囊括37席，優於上一屆選舉表現。
然而左派綠色運動這次僅拿下8席，比上一次少3席，讓雅各斯多提爾能不能續任總理成未定之天。
獨立黨仍是最大黨，保住原本的16席。但這次選舉最大贏家是進步黨，新增5席，來到13席。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1100927