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冰島女力差一步　無緣締造歐洲首個女性多數國會

▲冰島今天一度以為寫下歷史，在昨天大選中產生了歐洲第一個女性議員占多數的國會。然而，選務官員告訴法新社，重新計票結果顯示還差那麼一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲冰島今天一度以為寫下歷史，在昨天大選中產生了歐洲第一個女性議員占多數的國會。然而，選務官員告訴法新社，重新計票結果顯示還差那麼一步。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-27 12:21:08

（中央社冰島首都雷克雅維克26日綜合外電報導）冰島今天一度以為寫下歷史，在昨天大選中產生了歐洲第一個女性議員占多數的國會。然而，選務官員告訴法新社，重新計票結果顯示還差那麼一步。

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今天稍早，根據最後計票結果做出的預測顯示，女性議員在63席的冰島國會贏得33席，或52%。然而，西北選區選務人員表示，選區重新計票之後，女性贏得的席次應是30席，相當於47.6%。

西北選區選務官員說，由於選情太過緊繃，即便沒有人提出要求，他們仍決定重新計票。

冰島其他地區不排除未來也將進行重新驗票。

根據世界銀行（World Bank）彙整資料，歐洲沒有任何一國的國會有超過50%的女性議員，今天之前瑞典國會女性人數最接近半數，有47%。

冰島長久以來極力鼓吹性別平等和婦女權益，過去12年持續蟬聯世界經濟論壇（World Economic Forum）最平等國家名單榜首。

冰島於1980年首度選出女性總統，這次國會大選剛傳出女性議員過半時，民眾旋即歡欣鼓舞的慶祝了起來。

首都雷克雅維克（Reykjavik）居民爾德娜（Erdna）稍早告訴法新社說：「我85歲啦，等了一輩子才等到女性掌控國會…太開心了。」

根據國際國會聯盟（Inter-Parliamentary Union）數據，全球僅5國的國會女性占至少半數：盧安達（61%）、古巴（53%）、尼加拉瓜（51%）、墨西哥（50%）和阿拉伯聯合大公國（50%）。

冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）的左右聯盟在這次選舉贏得多數，但組成聯盟的3個政黨預料仍將在未來幾天展開協商，決定是否繼續聯合執政。

左派綠色運動（Left-Green Movement）、保守派獨立黨（Independence Party）與中間偏右的進步黨（Progressive Party）在國會63席中囊括37席，優於上一屆選舉表現。

然而左派綠色運動這次僅拿下8席，比上一次少3席，讓雅各斯多提爾能不能續任總理成未定之天。

獨立黨仍是最大黨，保住原本的16席。但這次選舉最大贏家是進步黨，新增5席，來到13席。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1100927

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