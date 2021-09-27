中國公然打壓澳洲　四方安全對話領袖不可思議

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「澳洲人報」（The Australian）網站昨晚刊登莫里森（Scott Morrison）的專訪報導。莫里森提到，「四方安全對話」與會領袖向他問及：「到底你們（澳洲）做了什麼？」，以致於北京當局會阻撓多項澳洲產品出口至中國，甚至還列舉出14項澳洲「反中」行為？
有關14項澳洲「反中」行為，是指2020年年11月澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）接獲一份來自中國駐澳洲大使館的檔案，內容列舉澳洲政府惹怒中國的「反中」行為。其中包括：澳洲試圖撤銷其地方政府與中國達成的「一帶一路」協議、倡議獨立調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源、禁止華為參與澳洲5G網路建設、應和美國指責中國在南海爭議範圍內的活動為「非法」，另「帶頭攻擊」中國對台灣、香港和新疆事務等。
「澳洲人報」引述莫里森的話，中國的做法至今仍然讓「四方安全對話」與會領袖感到驚訝；對此莫里森回應強調，沒有任何國家會接受中國的做法。
莫里森向「澳洲人報」表示，澳洲無法接受中國的做法，但並不等於澳洲要停止與中國交往。他解釋，澳洲希望與中國交往，澳洲只是拒絕「接受一大堆任何民主國家都絕不接受的事情」。
莫里森指出，民主國家有一些絕不逾越的界線；要是中國能夠更加注意那些界線的話，中國與民主國家之間將會建立更良好的關係。
莫里森相信，中國與民主國家之雖然有著不同的制度，但這不應該構成雙方保持關係的障礙，只要「大家都試著不要逾越界線」即可。
莫里森說：「沒有人要改變其他國家的運作方式，沒有人要圍堵任何國家和阻止他們經濟成長。」他強調，多年以來，他一直不認為需要圍堵中國和阻止中國經濟成長。
另據，澳洲廣播公司（ABC）25日報導，莫里森在「四方安全對話」峰會發言時指出，澳、美、印、日四國作為自由民主國家，其信念是要追求一個「擁護自由的世界秩序」以及「自由和開放的印太地區」；因為這是替該區域「帶來強健、穩定和繁榮」因素。（編輯：高照芬）1100927