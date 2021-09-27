《魷魚遊戲》全球爆紅！陸網嗆：要霸凌多久 原因尷尬了
近期剛在「Netflix」上映的韓劇《魷魚遊戲》，才剛播出沒多久，在海內外都引發討論，也讓劇中的幾位主角一夕之間爆紅，不過近日打開微博，卻發現大陸網友對此劇超級不滿，甚至直言「到底要霸凌我們多久？」、「這部是憑什麼每天上熱搜啊？」其原因其實非常尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-09-27 13:06:58
根據統計，《魷魚遊戲》才上線短短10天的時間，在Netflix全球排行榜上成績斐然，持續在許多地區佔據第1名位置，連美國排行榜都持續保持冠軍的紀錄，世界排行榜自9月25日衝上冠軍寶座，打敗許多歐美人氣劇《性愛自修室》、《魔鬼神探》等等，是韓國首部在Netflix奪冠的劇集，刷新之前《Sweet Home》在美國曾位居第三的最高排名。
不過，近日只要打開大陸微博，只要有關《魷魚遊戲》的相關消息以及討論文，都有不少大陸網友表示「到底要霸凌我們多久？」、「憑什麼一直上熱搜啊，看了就好煩」、「沒看過，一直看到在熱搜就很煩躁」、「你們能懂大家都在討論，卻什麼都不懂的心情嗎？」、「我們真的是徹底被欺負了，這條帳國人不會忘」、「真的不要再上熱搜了，這部戲沒資格好嗎？」
原來，大陸網友之所以憤怒，在於《魷魚遊戲》由於是「Netflix」推出的影集，但「Netflix」並未在中國開通服務，也就是說大陸觀眾根本無法看到本片，但卻天天看到這部影集名稱出現在微博熱搜字眼，因此自覺心裡不舒服，遭到國際霸凌，而若是有看過的大陸網友，則還會被南韓網友諷刺「看盜版還敢討論，笑死人」、「用非法看的點擊率換算成錢，都能拍第二季了」、「看盜版真的面子都不要了，真是笑出來」，實在頗為尷尬。（編輯：張嘉哲）