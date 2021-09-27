《魷魚遊戲》全球爆紅！陸網嗆：要霸凌多久　原因尷尬了

近期剛在「

上映的韓劇《魷魚遊戲》，才剛播出沒多久，在海內外都引發討論，也讓劇中的幾位主角一夕之間爆紅，不過近日打開微博，卻發現大陸網友對此劇超級不滿，甚至直言「到底要霸凌我們多久？」、「這部是憑什麼每天上熱搜啊？」其原因其實非常尷尬。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據統計，《魷魚遊戲》才上線短短10天的時間，

新之前《Sweet Home》在美國曾位居第三的最高排名。

▲大陸網友對於魷魚遊戲每天上熱搜，感到非常不滿。（圖/翻攝微博）

「到底要霸凌我們多久？」、「憑什麼一直上熱搜啊，看了就好煩」

、「沒看過，一直看到在熱搜就很煩躁」、「你們能懂大家都在討論，卻什麼都不懂的心情嗎？」、「我們真的是徹底被欺負了，這條帳國人不會忘」、「真的不要再上熱搜了，這部戲沒資格好嗎？」

但「Netflix」並未在中國開通服務，也就是說大陸觀眾根本無法看到本片

用非法看的點擊率換算成錢，都能拍第二季了」、「看盜版真的面子都不要了，真是笑出來」，實在頗為尷尬。（編輯：張嘉哲）