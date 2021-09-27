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境外移入4人「突破性感染」　指揮中心公布疫苗廠牌

▲化學兵針對捷運站內公共設施及環境確實消毒。（圖／軍聞社提供）
▲化學兵針對捷運站內公共設施及環境確實消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-27 15:02:14

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案在住院當中的病程比較久，從6/19發病就已經去就醫，隔天轉到專責醫院去隔離治療，一直到9/25過世都一直住院，中間因為本身有糖尿病跟腎臟病史，是一名洗腎病患，在住院過程中有併發細菌感染心臟衰竭、腎臟病變惡化問題，因此最終因多重器官衰竭跟敗血性休克不幸死亡。

另外針對境外移入中，有個案已經接種疫苗，對此指揮中心表示，目前9例境外移入當中，有四位接種過兩劑疫苗，其中有兩名在今年7月、8月接種兩劑科興疫苗，另一名則是4月、5月接種兩劑AZ疫苗，最後一名則是今年五、六月接種兩劑國藥疫苗，四人皆符合突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,305,433例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,287,506例排除)，其中16,198例確診，分別為1,565例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

▲27日本土確診病例加零，各縣市確診人數不變。（圖／NOWnews製圖）
▲27日本土確診病例加零，各縣市確診人數不變。（圖／NOWnews製圖）
▲今（27）日本土病例加零，疫情持續穩定。（圖／NOWnews製圖）
▲今（27）日本土病例加零，疫情持續穩定。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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