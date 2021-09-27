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最近路上外送員越來越多？眾抖「2理由」無敵：完全不傻

▲外送平台在近幾年崛起，不少人看中這波懶人商機，紛紛投入當外送員的行列。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送平台在近幾年崛起，不少人看中這波懶人商機，紛紛投入當外送員的行列。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-27 15:07:50｜2021-09-27 15:08:07

外送平台在近幾年崛起，不少人看中這波懶人商機，紛紛投入當外送員的行列，但你是否有發現，這陣子在路上看到越來越多外送員的跡象？近日，就有網友討論「外送員的數量怎麼越來越多了啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「最近有人在討論傳產說，現在年輕人越來越難請，不是怕髒怕累就是不耐操，不過就我的觀察，外送員更操，一不小心甚至也會有生命危險，但是最近外送員越來越多人在做，連我鄰居大學一畢業就直接去當外送員，是真的有那麼好喔？」

▲原PO在跑外送收入太少，實在撐不住之際看見「1曙光」，也讓他秒拆外送箱。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友發現最近越來越多人投入外送員行列。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「起薪屌打一堆上班族啊，肯拼就去做」、「以起薪來說不會比較低就是了」、「好工作不好找，外送員門檻低，可以先擋一下」、「短期或兼職還可以啦，想當正職實在不是一個好選擇」、「可以兼職很吸引人吧，很多人都跑六日而已」。

另外，也有人認為「時間自由吸引力很大」、「時間自由吧，其實對不這麼重視將來的人來說，是很好的選擇」、「與其待在傳產一直領30K，也是沒有未來，不如去跑外送賺多一點，完全不傻」、「自由，不會被管東管西，錢還可以用拼的拼出好成績」、「時間自由而且多努力多賺錢，傳產加班到死，都不一定有加班費，薪水死板」。（編輯：張嘉哲）

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