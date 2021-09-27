中警、保全、百貨聯手佈天羅地網 對詐團「斬手」

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經165反詐騙系統平臺統計，中市第二分局所轄北區於110年7-9月份遭車手提領次數近300次，提領處所包含金融機構、超商、全聯商店及百貨業者設置之ATM，經分析被害案件以「解除分期付款」為多，「猜猜我是誰」次多；第二分局警方表示， 110年度至今已查緝車手116名、收簿手16名到案外，並持續擴大追查幕後的詐欺集團成員，全力掃蕩。
為有效防制詐欺車手於金融機構等ATM提領贓款，警方針對提領的熱點時段規劃埋伏及守望工作，並將結合金融機構、商辦大樓、百貨公司之保全人員，共同佈下天羅地網，期能有效打擊詐欺犯罪，防止民眾被騙。首波主動出擊與北區最大的百貨公司合作，中友百貨係由ABC三棟商場所組成，分布在各樓層的ATM就高達6處，詐騙車手混入逛街購物民眾中，以躲避警方追查，更利用疫情期間人人戴口罩，造成警方查緝上的盲點，分局長陳家銘為突破障礙，特別希望借重駐守於百貨各棟衝要出入口的保全人員，將詐欺車手最新資訊與業者及保全人員交流，一旦發現疑似車手現身即啟動通報系統，所轄警力迅速到場查處，以警民合作的力量全力阻詐。
依據「臺中市政府警察局加強與保全業及保全人員聯繫獎勵實施要點」，保全人員於執行保全業務時，發現犯罪行為，主動通報警方並逮捕現行犯，警方將依案情及實際狀況，核發新臺幣一萬元以上十萬元以下獎金。
分局長陳家銘表示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，北區金融金構及超商林立，轄內多處ATM成為車手提領熱點，為有效防止民眾遭受詐騙及車手提領，唯有主動出擊方能有效防制詐騙案件，更呼籲市民朋友，如接獲不明來電應立即掛斷或向165反詐騙專線進一步諮詢，避免受騙上當；中友百貨副店長暨發言人王勝豐亦呼籲，社會安全的議題一向為社會大眾所關心，尤其是攸關民眾財產的詐騙案件更是受到重視，企業可以扮演更積極的角色，警民聯手打造祥和安全的社會環境。