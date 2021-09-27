國際機師工會籲政府　摘機師破口汙名標籤

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信中提及，在台灣「面臨著幾乎是全球最嚴格的居家檢疫」的機師，在新冠疫情期間，背負維護國人健康，以及國家經濟暢旺的重任。包括疫情爆發初期，負責運送個人防護裝備並確保台灣生產的防疫物資，能順利送達全球各地。
隨著世界各國展開新冠疫苗的接種計劃，台灣機組員在嚴苛檢疫規定下，又盡力協助疫苗運送，確保自己國人同胞能即時獲得疫苗。對此，信中代表天合聯盟來自美、法、韓等十數個國家的全體飛行員，向台灣機組人員的專業和堅持不懈，致上敬意。
「天合聯盟飛行員協會」在信中也強調：同為機組員更能感同身受，過去一年半，臺灣機組員飛行任務結束、返抵國門後，因配合防疫幾乎必須不間斷處於隔離與檢疫狀態。大部分組員少有機會見到家人，此之，不單單組員承受散播新冠病毒污名標籤，其配偶和孩子，疫情期間也經歷同樣的歧視。
「天合聯盟飛行員協會」在信中最後懇請台灣政府，以及相關航空公司管理階層，應嚴正譴責、導正部分媒體進一步強化污名而傳遞「機師將病毒引進台灣」的錯誤訊息。「天合聯盟飛行員協會」信件，也將透過各項管道，試圖傳達給包括國外媒體與台灣政府等相關單位。
機師工會指出，除感謝「天合聯盟飛行員協會」透過此信，間接證實台灣機組員面對到的幾乎是全世界最嚴格檢疫制度外，更真心期望台灣社會對機組員疫情下困境與身心壓力，能有多一分的理解。
機師工會強調，日前傳出國航機師執勤後進入檢疫旅館前情緒崩潰的消息，絕非特例，全體機師在看不見盡頭的檢疫隔離下，長時間完全缺乏正常生活的集體困境與壓力情況事實上是越來越惡化，工會再次懇請政府與航空公司正視與協助。