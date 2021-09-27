國人10大死因之一心肌梗塞　黃偉哲為心臟權威李聰明剪彩

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲當天也前來祝賀李聰明開幕誌慶，他表示，李聰明是學甲人，學甲之光當之無愧。此外，立委陳亭妃，台南市議長郭信良也率領議員蔡旺詮、李啟維、郭清華、王錦德、洪玉鳳、李中岑、周麗津等人到場表達祝賀之意。李聰明台大畢業後即在台大醫院接受完整的內科訓練和心臟內科專科訓練，之後升任心臟內科主治醫師。期間並由台灣大學公費外派到美國加州大學舊金山醫學中心(UCSF)接受更完整的心臟內科研究，之後到永康奇美醫院當心臟內科主治醫師，而後到台南市立安南醫院擔任心血管中心副院長迄今。
李聰明已發表超過110篇的國際論文，著重於急性心肌梗塞對日後心臟再塑型影響及如何預防心衰竭和心律不整的發生，近年來更專精於幹細胞在心肌梗塞之後病人的幫助，此方面的研究已獲得兩個專利權，可謂是學術理論紮實、臨床經驗豐富的醫師。
李聰明臨床看診超過30多年，任職台大醫院13年奇美醫院10年、加上安南醫院8年多，經歷的臨床病例和心導管手術，不勝枚舉，心臟內科的經驗相當豐富。因此特別以「醫院設備、診所收費」擴大服務大眾。李聰明表示，為落實對病人的方便性、可近性及全面性的考量，他才決定在今年9月離開熟悉的醫院體系，並在台灣歷史博物館正對面開設李聰明心臟內科診所。李聰明認為，世上沒有白走的路、白讀的書，或是白費的工，以他過去的臨床和研究對於病人絕對有相當的幫助，更能提供早期的診斷和適當的治療。李聰明心臟內科診所的設備包括一般心電圖、運動心電圖、24小時心電圖、心臟超音波、肺功能、抽血，診所的收費，醫院的服務。