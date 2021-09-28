房市／安平度假城發展有譜　這重劃區先受惠

台南安平水岸遊憩發展繼國際遊艇城之後，台南市府還將與業者合作打造全台規模最大的濱海綜合度假城。隨著建設逐漸有譜，最鄰近也最新興發展的國平重劃區被視為優先受惠；在地房仲說明，國平重劃區緊鄰發展較早的五期重劃區，生活機能無虞，同時又鄰近安平港，擁有觀光、景觀條件，過去建商對區段未來發展性較為保守，多規劃首購產品為主，如今中大坪數的換屋型產品漸增加。
財經中心/綜合報導
2021-09-28 18:00:00
台南市政府表示，安平港繼開發國際遊艇城之後，「水岸複合觀光遊憩區」也成功引進企業破百億投資，將打造全台規模最大的濱海綜合度假城，市府與業者已於9月份簽約。根據目前規劃，「水岸複合觀光遊憩區」招商案將分5期興建，總投資額103.4億，將於2024年動工，2027年起逐年開幕營運，成為媲美國外度假勝地的港灣複合商業設施，預計創造涵蓋觀光旅遊、酒店住宿、購物修費等1000個以上就業機會。
信義房屋安平永華店店長呂浩廷表示，五期重劃區是安平發展2、30年的重劃區，各項機能完善，而上方緊鄰五期的國平重劃區，雖然是新興發展的區域，但就近享受五期的生活機能，同時又擁有更接近安平港，享有海港景觀的條件。
呂浩廷觀察，國平重劃區2、3年前開始推案時，建商態度較為保守，規劃2至3房首購產品為主，成交單價落在20萬初；近年來，隨著當地土地越來越少，且遊艇碼頭、濱海綜合度假城等建設發展越來越有譜，建商推案信心增加，開始推出中大坪數3至4房的換屋型產品，換屋、外地客置產或買度假宅的意願也提高，進而推升房價，目前新屋開價落在30至35萬。
呂浩廷也分析，既有條件加上建設題材，國平重劃區以及整個安平地區房市能見度更為提高，若建設逐步完工到位，勢必吸引更多人潮流入，再加上工作機會增加，關注度也會提高，同時也可以帶動商業活絡。