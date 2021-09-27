居家復能服務讓復健之路不間斷

58歲的江先生有高血壓和糖尿病病史，去年2月開始洗腎，同年8月於上樓梯時不慎跌倒送至奇美醫學中心急診室，診斷為創傷性腦出血及顱骨骨折。江先生於住院期間，因久臥於床，身體的肌力明顯下降且有肌肉萎縮的情況。出院後無法維持坐姿平衡，日常活動均需要太太協助，也無法自行到院復健治療，故尋求奇美醫學中心復健部幫忙，希望能透過居家復能，讓家屬可協助轉位進而搭乘自家車到院門診復健。





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奇美醫學中心復健部物理治療師陳亮圻於居家復能期間，利用家中可取得的器材及環境，教導江先生及家屬在家練習簡易復能活動(坐於床緣雙手持抹布擦桌子和練習坐姿下軀幹平衡等)，也嘗試讓江先生站立、移位至輪椅的活動，教導家屬轉位的技巧以及注意事項，另協助申請輔具氣墊床以減輕照顧上的壓力，當江先生可以坐輪椅於室內外移行，心情也開朗許多，並享受與家人聊天談心吃飯的時光。陳亮圻並建議江先生購買助行器，讓他可從床邊經由家人協助下進行站立，這讓江先生增添許多信心，並能銜接上醫院門診固定接受復健治療。











根據國家發展委員會2020年統計資料顯示，65歲以上人口所占比率已超過16%，推估將於2025年邁入超高齡社會。政府伴隨人口結構快速高齡化及照顧服務需求多元化，為因應失能、失智人口增加所衍生之長照需求，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，建立以社區為基礎之長照服務體系，便強化長照2.0，以因應高齡化社會的長照問題。





▲奇美醫學中心復健部物理治療師陳亮圻(右二)、陳輝宇(右一)、陳銘福(左一)、鄭錦志(左二)與成功案例江先生夫婦合影（圖／記者林怡孜攝，2021,09,27）

長照2.0的體系中的居家復能服務強調，在失能者有限的「內在能力」下，協助失能者把「功能性能力」最大化，並應用到失能者認為重要的生活事物上。奇美醫學中心復建部物理治療師透過專業的訓練、針對失能者的生活環境、促使失能者參與有意義的活動，激發失能者的自主性及自信心，也透過環境改造和輔具的使用等，讓失能者重新回到自主的生活的能力，也減輕照顧者負擔及降低照護支出與成本。











奇美醫學中心復健部物理治療師陳亮圻提醒，透過早期復能介入，針對失能的地方做練習，藉由學習適當的技巧後，以達到最佳功能狀態執行日常活動，讓現有的能力做整合，也提升生活品質及降低照顧者負擔。而居家復能服務申請管道可分為住院個案以及非住院個案兩種申請管道，若個案符合長照2.0身分資格，住院期間個案可以透過出院準備服務時的個管師協助申請，非住院期間可以自行撥打長照專線1966洽詢。



