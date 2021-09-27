男友下體驚現「不明水泡」！她臉綠曝真相：還無套好幾次

許多情侶交往初期甜蜜，不過「相愛容易相處難」，不僅諸多問題會逐漸產生，感情也可能出現嚴重裂痕；對此，就有一名女網友表示，在男友下體發現「不明水泡」，而男友也向她坦承有「肉體出軌」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友跟我坦承他肉體出軌了」為題發文，表示和男友在一起六年，剛開始倆人各方面都很合，但到後來她開始反覆感染，看了無數次醫生，塞藥、吃藥和吃蔓越莓，就不太喜歡發生性行為，但最近一次發生關係時，卻發現男友的鼠蹊部長了很多「不明水泡」。





原PO說，當下她便問男友「是不是有亂來」，但男友否認；也因為不是長在生殖器官上，所以原PO也不疑有他，「直到隔天我發現我的手臂上也長了類似的東西，他才開始意識到問題的嚴重性，跟我坦承一切」。





▲原PO日前發現男友下體出現不明水泡，後來才得知男友「肉體出軌」，甚至還與他人無套。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

知道這件事以後，原PO一滴眼淚也沒掉，但是心很痛，「在朋友眼裡我一直是很理性的人，但發生在自己身上卻變得好無助，其實覺得有點噁心，想到他的嘴唇親的不是我，還會不由自主的想像畫面跟聲音，但我也不敢跟任何一個朋友說，擔心沒分手的話男友會被套上有色濾鏡，我也分不清楚自己現在是理性過頭還是感情用事」。





貼文一出，網友全傻眼，「拜託不要再想不開了，不就是個男人嗎，再找就有了，七八次證明不是不小心，他根本樂在其中，你也知道有1就有N，拜託趕快分手然後去就醫」、「跟別人無套，根本就沒有想保護你的意思，拜託醒醒 女孩」、「愛到卡慘死？對方約炮不戴套，讓妳得性病，還不打算分手，到底是哪裡有問題」；另外，也有人安慰原PO並給出建議，「我建議，先不要見面，至少一週讓自己沈澱，整理思緒，好好的和自己對話」、「抱一個～放手需要勇氣，給你加油」、「拜託，好好愛自己。這輩子你要愛的，只有你自己」。（編輯：郭佩蓉）



