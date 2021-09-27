陳柏惟台語質詢惹邱國正不滿　管碧玲發文緩頰

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管碧玲表示，沒想到事與願違，第一時間，就讓邱國正動了氣，「我想您誤會了，您誤以為陳委員是在挑釁、又或許您誤以為他是在利用您作秀，所以您們進行了一場非常不愉快的互動。您這邊不斷地糾正、要求他要使用共同的語言，而他在不斷被要求不能使用母語的時候也罵了您鴨霸。」
管碧玲指出，她是客家人，深知台語、客語、原住民語言在文化上所處的弱勢，非華語族群的同胞所能理解。所以很容易進入陳柏惟的世界。
管碧玲說，語言不只是溝通的工具，也是感情與認同，陳柏惟長期使用母語溝通，在電視上大家都看得到，她了解使用母語最能讓一個人充分表達，也最能讓一個人感受到內心的自由與滿足，而人們當然也會想要為自己的母語贏得尊重、讓不同語族的同胞欣賞。相信這是陳柏惟今天申請使用同步翻譯的初衷。
「我想是陳委員沒有事先告知您，以至於讓您誤解。」管碧玲對邱國正表示，「我必須說，您誤以為陳委員作秀，或者誤以為陳委員挑釁，我可以理解」，然而，這也是她認為要改變的社會現象。她認為應該要改變：我們的社會上無法在不同族群之間，具有同理心，互相尊重、互相欣賞的社會分歧現象。希望有一天，我們每一個人聽到別人使用母語的時候，都很自然地接受、尊重、甚至感到歡喜。
管碧玲說，很可惜，今天這種可能的美好失敗了。不過沒關係，邱國正身負重任，要成為保家衛國的悍將，可以霸氣一點，但她希望今天的火花，在邱冷靜之後，可以體會多元文化之美，「那時候部長或許會變得柔軟一點了」。