出遊「自駕vs大眾運輸」怎選？網答案一面倒：方便又省時
許多人計畫出遊後，除了開始規畫旅遊行程外，也會思考要搭乘大眾運輸工具還是自己開車，而近日就有一名女網友透露，每次出去玩都是男友開車，但感覺男友很累，她便好奇詢問大家「出去玩會自己開車嗎？」對此，網友答案幾乎一面倒，紛紛認為「自己開車方便又省時」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-28 11:29:31
原PO在PTT女孩板詢問大家「出去玩會自己開車嗎？」她指出，看男友每次出去玩開車回程時都很累，便好奇提問「不知道各位會不會也這樣？」她認為，搭大眾運輸要提著大包小包的東西，不知到底有何解方，因此便發文請益大家「有沒有什麼比較好的方式可以讓回程不要這麼累？」
問題一出，立刻掀起討論，許多網友紛紛秒選「自駕」，但前提是必須輪流開車，「傾向開車然後交換開」、「會，交通費跟時間，自己開划算」、「找另外一對一起出去玩，輪流開車」、「看去哪裡，開車能帶很多行李很爽」、「所以女生要會開車啊！輪流替換，不然男生很累，開車不容易，我會跟男友輪流，不然疲勞開車超危險」、「輪流開才能幫忙分攤，不會都累同一個人」、「自己開時間自由不用趕」。
不過也有鄉民表示「大眾運輸比較輕鬆」、「雇一個司機呀！或找計程車」、「包計程車啊」、「很少自己開車，大多都坐火車或高鐵」、「我懶得開遠程，去東部玩就會選擇搭火車到當地租車，供參。」（編輯：許苡晴）