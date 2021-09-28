AZ第二劑將配送！新住民符合資格者應留意登記時間

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另自10月1日起亦開始接種流感疫苗，指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾於接種各項疫苗前應攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時應說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
完成接種後建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應；另接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重不適症狀，應儘速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。
根據內政部統計顯示，台灣目前已經取得本國國籍及身分證的原外來人口超過65萬人，新住民中超過50歲以上的長者也不在少數，符合資格且有意願施打的新住民都應記得按時登記，完成疫苗接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。