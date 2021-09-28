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AZ第二劑將配送！新住民符合資格者應留意登記時間

▲AZ疫苗。（圖／shutterstock）
▲AZ疫苗。（圖／shutterstock）

四方報/綜合報導

2021-09-28 13:30:00

四方報報導，中央流行疫苗指揮中心近期表示，將自29日起陸續配送AZ疫苗，預計開放7月22日前已接種第一劑AZ疫苗的人施打第二劑。第十期AZ第二劑開放預約對象包括年滿50到64歲、而且接種AZ疫苗第一劑滿10週的民眾，9月29日中午12點前完成意願登記才能預約，符合資格者約有93萬人，預計國慶連假前開打。指揮中心表示，未來將由縣市政府安排通知接種，並視疫苗庫存、到貨與接種情形，依年齡層逐序向下開放與第一劑AZ疫苗接種間隔滿1週之民眾接種第二劑。

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指揮中心說明，今（2021）年7月22日前接種AZ疫苗之民眾，至9月30日間隔將滿10週以上。考量年齡較大者感染後重症風險較高，為使年紀較長之民眾獲得足夠免疫保護力，故目前可配送之AZ疫苗量約111萬劑。指揮中心原本宣布，接種AZ新冠疫苗滿10週的52歲以上民眾，將由各縣市政府衛生局安排接種第二劑。不過地方政府反應，沒有65歲以下民眾的接種名單，因此指揮中心請50到64歲接種AZ疫苗滿10週的民眾，必須到預約平台登記接種意願。

另自10月1日起亦開始接種流感疫苗，指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾於接種各項疫苗前應攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時應說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

完成接種後建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應；另接種AZ疫苗後28天內，若出現嚴重不適症狀，應儘速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。

根據內政部統計顯示，台灣目前已經取得本國國籍及身分證的原外來人口超過65萬人，新住民中超過50歲以上的長者也不在少數，符合資格且有意願施打的新住民都應記得按時登記，完成疫苗接種。

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▲ （圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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