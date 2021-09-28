永慶房產集團最新品牌「永義房屋」中台灣首店隆重登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中房市剛性需求 帶動中台灣首店業績達標
永慶房產集團研展中心副理陳金萍則指出，以台中市全區來看，不論是建物買賣移轉棟數或是住宅單價，今年1-8月皆有11%左右的增長，除了豐原外，周邊鄰近的潭子、后里與東勢等區域交易量能大都有逐步上升的跡象，但仔細觀察這些區域的房價漲幅均落後於台中市全區的，顯見豐原、潭子等區域在房市需求不減的狀況下，房價仍有落後補漲的空間，後市可期。
根據中科管理局統計，全球景氣逐漸回溫，科技大廠擴廠需求增加，中科今年1-8月的招商投資總額較去年同期成長三倍之多，來到1828億元。
中台灣第一店永義房屋豐原豐勢鑫旺加盟店試營運至今，也交出亮眼成績單！涂萬金店長表示，台中與豐原房市皆受到中科發展而熱絡，而豐原區處於中科台中園區與后里園區之間，加上豐原為舊台中縣發展中心，交通與生活機能均相當便利，讓它成為台中外地就業人口的置產首選。且台中總人口數已穩坐六都第二位，剛性需求強，帶動房市穩健成長。
永義房屋豐原豐勢鑫旺加盟店店東鄭維利則分享，我們深耕豐原15年，原有兩家永慶不動產加盟店，再加入永義房屋後，可與大台中地區超過200間加盟店進行四品牌深度聯賣，形成上1萬個物件的緊密聯賣網路，更進一步，還可以跟全台1100間加盟店進行深度聯賣，提供客戶更多更廣的物件類型，還有上萬名經紀人協助銷售，成交速度當然快轉。
永慶房產集團旗下三大加盟品牌力挺
訴求「人機合體」的永義房屋，在該集團資源的挹注下，一上市就擁有強大的競爭力。不僅配備與永慶不動產同等級的系統平台、數位工具，包括i智慧、行動智能經紀人等，還有跨店、跨區、跨品牌的深度聯賣機制，讓永義房屋加盟店東創業初期，就擁有上萬筆待售物件，可以配對既有客戶，直接贏在起跑點上！
永慶不動產中區經管會會長陳贊升、有巢氏房屋中區經管會會長范益彰和台慶不動產中區經管會會長李凱莉則異口同聲表示「十分看好永義房屋的成立和未來發展！」
由於永慶房產旗下三大加盟品牌已經發展出自己的特色，增加永義房屋之後，等同是擴大客戶服務範圍，共同深耕地方，為消費者帶來更完整的服務！而且，永義房屋「人機合體」的科技定位，凸顯了數位工具和創新科技對房仲業向上發展的重要性，搭配上以消費者為核心的誠實服務，相信永義房屋將會如期在2022年達成100店的展店目標，持續帶來優質服務給全台消費者。