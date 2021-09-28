防疫幕後英雄　宋明昆獲警察防疫楷模

維護治安的警察在疫情期間挺身防疫的第一線，警政署24日頒發「110年全國警察防疫楷模」獎項，評選項目包括協助確診者接觸史疫調、協助集中檢疫場所安全維護工作、協尋居家隔離檢疫失聯人口、稽查八大特定行業等工作績優人員，全國逾百位參選者中僅20名員警獲獎，臺中市警第二分局永興派出所警員宋明昆從眾多績優員警中脫穎而出獲此殊榮，分局同仁均感與有榮焉。
記者鄧力軍/台中報導
2021-09-28 12:56:24
宋明昆今年37歲，95年基特班畢業從警至今14年，憑藉平日執勤累積的豐富經驗，防疫期間在第一線認真稽查八大等特定行業違規營業情事，今年5月18日在北區漢口路查獲一家無店招護膚按摩店，該店無視政府禁令暗中營業，在疫情最嚴峻的時刻，不僅未實施實聯（名）制登記，店內小姐及客人均未配戴口罩，幸虧警方及時查緝，否則若造成防疫破口，後果將不堪設想。
5月19日，宋明昆又查獲一家位於中清路上的按摩店規避查緝「假關門、真營業」，表面上關閉店門，實則偷開後門接客，宋員與同事埋伏多時，趁業者打開後門之際，隨同客人進入臨檢，其中有2名男子剛從土耳其返國，雖然已結束14天的居家檢疫，但仍處於自主健康管理期間，卻視疫情為無物到處「趴趴走」，業者赫見警方登門查訪，啞口無言認栽，兩案經警方依傳染病防治法函請主管機關衛生局，分別裁罰新台幣10萬及30萬元。
分局長陳家銘肯定宋明昆工作負責盡職，得獎實至名歸，期勉同仁見賢思齊，並強調防疫工作仍在繼續，千萬不可鬆懈，提醒同仁執勤時持續做好防疫措施，守護民眾與自身健康，並呼籲民眾為了自己健康也為了他人著想，千萬要理性遵守政府防疫規定，共同度過防疫的關鍵時刻。