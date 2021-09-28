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五角大廈：美成功試射雷神公司極音速武器

▲美國國防先進研究計畫局27日發聲明指出，「進氣式極音速武器概念」試射上週進行。（圖取自twitter.com/DARPA）
▲美國國防先進研究計畫局27日發聲明指出，「進氣式極音速武器概念」試射上週進行。（圖取自twitter.com/DARPA）

中央社

2021-09-28 13:21:13

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國防部五角大廈今天表示，美國日前成功試射一種達音速5倍以上的進氣式極音速武器。這是2013年以來，美國首次成功的極音速武器測試。

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路透社報導，美國與競爭對手正加快腳步打造極音速武器這種次世代系統，俄羅斯7月間表示成功測試鋯石（Tsirkon）極音速反艦巡弋飛彈，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）盛讚其為新一代飛彈系統的一環，全球無人能敵。

美國「國防先進研究計畫局」（DARPA）今天發布聲明指出，「進氣式極音速武器概念」（HAWC）試射是在上週進行，「由雷神技術公司（Raytheon Technologies）所造的這枚飛彈離開飛機數秒後，彈內諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的超音速燃燒衝壓發動機（scramjet）便點火發動」。

戰略技術辦公室（Tactical Technology Office）HAWC計畫經理諾德勒（Andrew Knoedler）表示，這次成功為提供軍方取得次世代作戰能力再近一步，今年稍晚還有更多測試。

極音速武器時速約6200公里，是音速5倍以上。

雷神公司2019年和諾斯洛普格拉曼合作研發極音速武器的發動機。

英國「獨立報」據國防先進研究計畫局發出的新聞稿，這次由美國空軍執行的試射，有達成全部主要測試目標。

國防先進研究計畫局的新聞稿說：「飛彈在氧氣充足的環境下能有最佳表現，速度與機動性使其難以被適時偵測到。這種次世代武器能較亞音速飛彈更快擊中目標，即使不含高爆彈頭，其動能仍會造成可觀破壞。」

「進氣式極音速武器概念」主要是研發空射極音速飛彈，五角大樓此前承認，美國在這一領域落後俄羅斯和中國。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜、陳亦偉）1100928

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