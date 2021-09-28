中國國務院：將實施未成年網路遊戲電子身分認證

我是廣告 請繼續往下閱讀
綱要要求，網路遊戲、直播、影音、社交等服務提供者，不得為未滿16周歲兒童提供網路直播發布者帳號註冊服務。
綱要並提出，要加強網路語言文明教育，堅決遏阻庸俗暴戾網路語言傳播。實施國家統一的未成年人網路遊戲電子身分認證，完善遊戲產品分類、內容審核、時長限制等措施。加強兒童個人資訊和隱私保護。
中國國家新聞出版署8月30日下令，所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、週日和法定節假日每天晚間8時至9時向未成年人提供1小時服務，其他時間一律不得向未成年人提供網路遊戲服務，嚴格落實網路遊戲帳號實名註冊要求。
但綜合陸媒報導，在禁令發布後，網路上充斥熱門遊戲帳號交易資訊，未成年人能夠輕鬆租買帳號，規避實名制。
官媒中國中央電視台便刊發網路評論，指這次公布的綱要明確提出實施國家統一的未成年人網路遊戲電子身分認證，是從底層技術、管理源頭上，封堵住未成年人規避限遊令的「後窗」。
文章又說，要打破不同遊戲平台間的資訊孤島，做到各平台資訊全方位對接、配對，直接、間接的登錄端要置於統一的身分認證系統之下，通過統一的「網路身分證」，讓之前「租號」等灰色業務無處藏身。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1100928