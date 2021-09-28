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國慶巨幅國旗空中飛揚　航特部揭密製作過程

▲陸軍28日上午邀請媒體記者前往陸軍航空特戰指揮部601旅，瞭解CH-47運輸直升機吊掛國旗升空的演練作業。中央社記者王飛華攝 110年9月28日
▲陸軍28日上午邀請媒體記者前往陸軍航空特戰指揮部601旅，瞭解CH-47運輸直升機吊掛國旗升空的演練作業。中央社記者王飛華攝 110年9月28日

中央社

2021-09-28 18:23:25

（中央社記者游凱翔桃園28日電）今年雙十國慶活動的亮點，是陸軍重型運輸直升機吊掛18乘12公尺巨幅國旗通過總統府上空。除製作過程的挑戰，軍方幾經測試，確認直升機以時速45節飛行，最能讓這幅面積將近65坪的國旗「旗開得勝」。

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國軍及空勤總隊在雙十國慶將出動47架、12型機飛越總統府上空，最引人注目的亮點是陸軍CH-47重型運輸直升機吊掛18公尺乘12公尺、空前巨幅的青天白日滿地紅國旗飛越總統府上空。

這不是國慶活動第一次由直升機吊掛國旗通過觀禮台，去年雙十慶祝活動的空中國旗面積較小（12公尺乘8公尺）；今年國旗尺寸為18公尺乘12公尺，旗面就將近65坪，無論受風或抗撕裂的挑戰都高，國防部備局實際測試時遭遇重重困難，但都能順利克服。

陸軍上午邀請媒體記者前往陸軍航空特戰指揮部601旅，瞭解CH-47運輸直升機吊掛國旗升空的演練作業，並介紹國旗製作過程。

負責此次國旗吊掛任務的航特部空運作戰隊分隊長陳宏基中校表示，由於旗面大幅增加，作業人員想方設法讓國旗在飛行中平穩展開，吊索長度也從原來的70呎增加至100呎，配重塊從650磅增加至1800磅。經過多次測試，直升機吊掛飛行保持45節空速（約時速83公里）最能讓國旗完整展開。

航特部等單位今年3月就開始為國慶活動整備，並陸續驗證吊索、解脫繩、配重塊等數據，7月至9月間陸續完成組合訓練。

航特部空運作戰隊士官長施鎧宸指出，每次訓練都依照標準作業程序進行，此次國旗、配重塊及吊索等配備加起來共約2000磅，距離CH-47的吊掛能力還有14倍差距，因此完全沒負擔。

軍備局為今年國慶活動製作了4面巨幅國旗（2面正式、2面預備），光是研發測試到製作就耗時7個月，平均製作一面國旗需時三週，四面國旗已於16日全數完成。

軍備局生產製造中心第209廠傘具製配所領班丁淯仁士官長透露，國旗材質是高強度尼龍，基本上強度比降落傘還高；旗面拼接，尤其國徽的拼接更要精準，官兵們都期待國慶日當天展現他們多日努力準備的最佳成果。（編輯：郭無患）1100928

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