黃子佼曖味回應孟耿如懷孕　簡嫚書出面救援

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黃子佼已經是金鐘獎常勝軍，坦言得獎與否其次，每年能拿到入場門票就足矣，「至少這樣沒有白活」。他也以前輩身分，提醒竇智孔、簡嫚書要提前準備得獎感言，「我有沒有得獎都會準備，因為走上去真的很夢幻，就算出道很多年，但現場很多人、被你打敗的對手都一一看著你，加上是現場轉播，真的會很緊張的，我都會提早3天準備好要感謝的人，主要是怕遺漏，因為亢奮的時候是會忘光光的，電視台、製作單位等等，尤其是『重要的人』，因為回家面對的不是長官，是身邊的人！」黃子佼更笑說，雖然上台的階梯很短，但每次走上去都會喘，「這也要注意一下，等我禮拜六上去，我再跟你們說原因！」
簡嫚書距離上次參加金鐘盛會已隔11年，此次是第二次參戰，她表示不會因為時間的淡化，上台心境就有所改變，更提到已想好要感謝的人，「實際上要講什麼我覺得好難，這部分我還不知道怎麼去說，但至少該寫的都有寫到。」她提到平時就有健身習慣，所以沒為此次紅毯管理身材。
眾人聊到《一個都不能少》若拍攝第二季，有無機會見到各位的同學？黃子佼坦言：「我不想。」解釋跟同學感情普普，「我跟他們很久沒聯絡，聯絡也不知道要說什麼，我在學校比較獨來獨往，看小說聽音樂，所以若找我的話，那一集會很難看，而且老實說，我們發通告時，很多大明星都說『我真的覺得我的同學不會來』，所以執行上有一定困難」，竇智孔附和表示：「我也沒啥同學。」簡嫚書則說：「我也怕來的都是虛擬同學。」
此外，孟耿如日前出席記者會，身形略顯豐腴，問起黃子佼「有無好消息」，他回應：「我每天都在發她的照片，我覺得是角度的問題，我前天有發合照，沒有修圖，是角度的問題啦，不要這麼敏感！」記者追問：「那是有還是沒有？」黃子佼說：「最近沒有再驗，不知道耶，沒有每天驗，每天驗也沒有用啊，有用嗎？每天驗就會懷孕嗎？」此時簡嫚書出面：「就跟得獎一樣，平常心。」成功救援全場。