疫情升溫警察威信下滑　美2020凶殺案激增近30%

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「華盛頓郵報」報導，聯調局表示，整體而言，暴力犯罪在去年上升了5.6%，而財產犯罪下降了7.8%，攻擊事件則增加了12%。
犯罪學家和警方不斷研究殺人案件突然急劇增加的可能原因，從疫情引起社會變化到警政改革，再到槍枝銷售增加。今年到目前為止，當局發現凶殺案數量雖進一步增加，但增幅沒去年那麼明顯。
聯調局的資料也可窺見美國有多少殺人案是槍擊事件所造成。2019年發生的凶殺案中，槍殺占73%，2020年則攀升到76%。德州休士頓2020年共發生400多起殺人案，槍殺事件則從2019年的221起增至2020年的343起，增幅達55%。
儘管如此，總體來說，犯罪率仍遠低於1990年代初期達到的歷史高點。在許多城市，包括華盛頓特區、紐約和芝加哥等，凶殺案數量仍遠低於近30年前創下的新高紀錄。
內布拉斯加大學奧瑪哈分校（University of Nebraska Omaha）犯罪學和刑事司法副教授尼克斯（Justin Nix）說：「凶殺案幾乎無處不在，但整體犯罪率都在下滑，所以這並沒讓人真正感到意外。」
尼克斯說，殺人案急劇增加最可能的原因有兩個，一是疫情大流行，另一則是他所謂的「警察正當性危機」。美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）命喪警察手中，掀起全國抗議聲浪，也再度引發外界對警察執法過當的關注。
尼克斯說，佛洛伊德之死和其他事件導致許多人對警察的信任度降低，使他們較不願意尋求協助或向調查人員提供有關凶殺案的資訊。他還說，當警察面臨公眾批評時被「解除警務」，上述效應會被放大。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1100928