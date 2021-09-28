再見梅姨！將告別16年總理生涯　梅克爾時代劃下句點

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1954年7月17日，梅克爾出生在西德大城漢堡(Hamburg)，是1名牧師之女，在她還是嬰兒時，父親就因教會的任命，帶著全家遷往東德。當時的東德處於蘇聯共產鐵幕之下，生活中充斥著祕密警察與告密份子，也養成梅克爾冷靜、沉著、掩飾及控制情緒的能力，這從她往後的政壇生涯發展可窺見端倪。
在東德成長期間，梅克爾學會了流利的俄文，理性與科學精神，讓她在物理學方面有很好的造詣，取得萊比錫大學物理化學的博士學位。
儘管身處共產主義的社會氛圍，受的又是科學高等教育，但來自家庭的基督教價值觀，仍深深影響梅克爾，並在她的重大決策中發揮作用，比如2015年歐洲面臨難民湧入危機，梅克爾堅持打開國門接納難民，便被認為是這份價值觀的展現。
科爾的小姑娘-初露頭角
1989年柏林圍牆倒塌後不久，梅克爾積極投入民主和社會運動中，並於1990年加入「民主覺醒黨」。1990年底，東西德統一，穩重、背景特殊的梅克爾，很快便得到德國統一後的首任總理，同時也是CDU黨主席，海爾穆·科爾(Helmut Kohl)的賞識，並於1991年出任科爾內閣的婦女青年部部長、1994年出任環境和核能安全部長。
從黨員到內閣要員，梅克爾的政壇之路平步青雲，大部分源自她與科爾政壇師徒的密切關係，當時的梅克爾，也常被德國媒體稱為「科爾的小姑娘」。對科爾而言，兼具東德成長、新教徒、女性3種背景身份的梅克爾，象徵著東西德與社會的良好融合，而善於察言觀色、審時度勢的梅克爾，也絲毫沒有浪費這些機會，一步步登上黨魁，甚至總理的大位，只是一開始只怕科爾自己也想不到，這個沉靜、樸實的女子，會成為日後他黯然下台的主要推手之一。
當斷則斷 與恩師科爾決裂
1998年，科爾第5度參選德國總理，卻因中間偏左聯盟(社民黨及綠黨)贏得大選，時任下薩克森州州長格哈特·施洛德(Gerhard Fritz Kurt Schröder)當選為新一任聯邦總理，結束科爾中間偏右聯盟長達16年的管治。德國統一後經濟發展遲緩，內政表現不夠理想，加上CDU黨內爆發政治獻金違法醜聞，重挫科爾及CDU聲望，一時間政黨前景蒙上陰影，就在這時，「科爾的女孩」出手了。
為了挽救政黨聲譽，2000年，曾任CDU秘書長的梅克爾，宣布參選黨魁一職，帶領CDU與科爾公開劃清界限，要求科爾下台，並奪取原本由科爾欽定的接班人蕭伯樂(Wolfgang Schäuble)的黨主席大位，最終接替蕭伯樂，成為CDU有史以來第一位女性領導人。
2000年4月，梅克爾以9成的支持率，當選CDU黨主席，彼時的她，加入CDU才不過10年。能以女性身分，接管一個保守派政黨，在當時的德國政壇實屬罕見，CDU作為傳統保守派及宗教背景政黨，向來是由男性主導一切。經過這一役後，德國人可說是開始認識到，沉穩的外表下，不失凌厲的梅克爾，其實也能是個狠角色。
扶搖直上 成為德國首位聯邦女總理
2005年5月30日，梅克爾正式代表基民盟和基社盟，與時任總理的施洛德，角逐下任總理大位。直到同年10月，基民盟與社民黨經過漫長的聯合組閣談判後，終於取得共識，由梅克爾出任聯邦總理，內閣人事由社民黨佔優，組成40年來首個「左右大聯盟」。
在總理的位置上，梅克爾一坐就是16個年頭，多年的總理生涯，梅克爾總是以冷靜低調的作風、超凡的定力，優秀的危機處理能力，帶領德國及世界度過了一次次風暴，也讓她成為過去數十年來，全球最具影響力的領袖之一。
德國人的媽媽 帶領人民挺過多次危機
執政多年，在許多德國人心中，梅克爾不只是永遠的總理，也是個和藹可親的「媽媽」(Mutti)。在她任內，德國曾經歷一波又一波的政治經濟風波。2008年，美國次貸危機引爆的全球金融海嘯，讓歐洲陷入歐元發行以來最嚴峻的經濟衰退，德國承擔起危機管理者角色，在歐盟架構下主導，對南歐各國進行紓困，讓一度動盪的歐元區安然度過危機。
2015年，來自敘利亞、阿富汗和伊拉克等地的大量難民，穿越地中海抵達歐洲，梅克爾堅持開放德國邊界，以人道主義的立場，拒絕驅逐超過100萬名的非法移民，此事雖然引發西歐各國及國內反彈，甚至為基民盟帶來國會席次的損失，但她並不後悔。
2016年，英國舉行脫歐公投並通過，歐盟懷疑論述一時大行其道，梅克爾仍領導歐盟，結合西歐各國主流政治勢力，確保歐盟內部團結，抵禦反歐盟民粹主義與新法西斯主義的衝擊，確保歐盟穩固。
在與中國、俄羅斯交往上，梅克爾也不輕易選邊站、貿然加入美國圍堵中國的陣營，而是與各方維持溝通管道與合作，在近年民粹主義、強人政治風潮席捲之下，梅克爾沉著、冷靜卻又溫和的行事作風，為世界政壇起到奇妙的平衡作用。儘管留下的評價有褒有貶，但可以確定的是，梅克爾過去10多年，為德國與世界帶來的影響，已成為21世紀全球政壇的重要標誌之一。